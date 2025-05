Der nächste Schritt zum Titel ist vollbracht: Die Füchse Berlin haben am Donnerstagabend in der Handball-Bundesliga ihren vierten Sieg in Serie gefeiert. Der Favorit ließ Eisenach keine Chance. Welthandballer Mathias Gidsel überragte erneut.

Die Füchse Berlin sind in der Handball-Bundesliga weiter auf Titelkurs. Am Donnerstagabend setzten sich die Hauptstädter vor 8.215 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle mit 34:26 (18:11) gegen den ThSV Eisenach durch. Für das Team von Trainer Jaron Siewert war es in der Liga der vierte Sieg in Serie. Erfolgreichster Berliner Werfer war Welthandballer Mathias Gidsel mit neun Toren.

Fünf Spieltage vor dem Saisonende haben die Füchse als Tabellenführer die erste Deutsche Meisterschaft ihrer Vereinsgeschichte weiter fest im Blick.