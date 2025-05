Die Füchse Berlin haben das wegweisende Spitzenspiel in der Handball-Bundesliga für sich entschieden und sind somit an die Tabellenspitze zurückgekehrt. Am Donnerstagabend gewann das Team von Jaron Siewert in der heimischen Max-Schmeling-Halle gegen die MT Melsungen mit 37:29 (18:12).

Prägende Akteure der Partie waren die Berliner Mathias Gidsel, der mit 15 Treffern eine neue persönlichen Ligabestleistung aufstellte, und Keeper Dejan Milosavljev, der allein im ersten Durchgang neun Bälle hielt.

Drei Spieltage vor Saisonende führt der Hauptstadt-Handballklub die Tabelle nun mit 52:10 Punkten vor dem SC Magdeburg (51:11) und der MT Melsungen (50:11) an.