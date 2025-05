Füchse begeistern gegen Melsungen - Rudeltiere in der Schmeling-Halle

Die Füchse Berlin gewinnen das heiß ersehnte Top-Spiel gegen Melsungen mit unerwarteter Deutlichkeit. Weil zwei Spieler herausragen. Und weil das Publikum eine beeindruckende Energie an den Tag legt. Trotz des bösen M-Wortes. Von Ilja Behnisch

Man kann nur hoffen, dass keine Schüler in der Max-Schmeling-Halle waren. Als die Füchse Berlin im Super-Top-Spiel gegen die MT Melsungen ein 37:29-Ausrufezeichen in die Handball-Bundesliga stellten und zugleich womöglich prüfungsrelevantes Basis-Wissen infrage. Füchse sind keine Rudeltiere, behauptet die Biologie. Stimmt nur nicht. Muss man zumindest unbedingt meinen, wenn man einer der 9.000 Zuschauer war an diesem Donnerstagabend. In einer Arena, die noch nach viel mehr aussah und die sich vor allem nach noch viel mehr anfühlte und anhörte für diese 60 Minuten Handball. Die der Mannschaft spürbar Kraft verlieh. Und die von vornherein bereit schien, die Sache zur Not irgendwie selbst zu regeln. Das begann schon beim Einlaufen der Füchse-Mannschaft. Die wurde bejubelt, als sei sie bereits Meister und die Begegnung mit dem Tabellenzweiten nur noch Schaulaufen. Und spätestens als Mathias Gidsel nach 7:37 Minuten zum 3:2 traf, musste man sich zumindest anhand des Getöses sicher sein, jetzt sei die Sache aber endgültig entschieden.

Ein Zauber liegt in der Luft

Die Max-Schmeling-Halle kann auch dann, wenn großer Sport in ihr geboten wird, ein ziemlich trostloser, weil zugiger Ort sein. Voll gefüllt vermag sie aber auch eine ganze eigene Magie zu entfalten. Mit ihrer Enge und den relativen steilen Rängen. So wie an diesem 31. Spieltag der Handball-Bundesliga. Als der unglaublich aufspielende Torwart Dejan Milosavljev schon nach wenigen Minuten die ersten Sprechchöre erhält und beschließt, seine Faust nicht nur wie sonst in Richtung der Auswechselbank ins Glück zu hieven, sondern mit ihr ins rhythmische Rufen zu seinen Ehren einzustimmen, scheint eine Art Zauber in der Luft zu liegen. Ein Zauber, der den Serben von nun an nahezu unverwundbar machen soll. Was auch deshalb gut passt, weil es die brauchbarste Erklärung für viele seiner wirklich famosen Paraden wäre.

Bob Hanning überrascht

Bei Mathias Gidsel, dem anderen, herausragenden Akteur dieser Partie, ist das mit den Sprechchören so eine Sache. Denn das Problem mit dem aktuellen Welthandballer ist: Man kommt ja aus dem Staunen nicht heraus. Darüber, wie er das jetzt schon wieder gemacht hat. Wie er da plötzlich zum Wurf gekommen ist, obwohl sich da doch gerade eben noch ein Knäuel aus halb Melsungen in seinen Weg zu stellen versuchte. Wieviel schneller und genauer er das alles macht, obwohl das doch eh schon alles so schnell und genau geht. Wie überraschend ein Anspiel oder Abschluss sein kann, weil man bei ihm ja schon mit vielem rechnen würde, aber dann offenbar doch nicht mit allem. "Das Team, das Mathias Gidsel hat, gewinnt", hatte Ex-Füchse- und Ex-Nationaltorhüter Silvio Heinevetter wohl auch deshalb unlängst im rbb|24-Interview gesagt. Dass es trotzdem ein besonderer und in seiner Art unerwarteter Abend war, ließ sich schon am Outfit von Bob Hanning erkennen, dem Geschäftsführer der Füchse. Mr. Handball, wie Hanning auch genannt wird, ist bekannt für seine, sagen wir mal - bunten - Outfits. Und nun lümmelt er sich grau-in-grau in seinem Sitz knapp hinter der Füchse-Bank. Neben ihm Sportvorstand Stefan Kretzschmar, wenn auch mit einem Platz Puffer. Den brauchen die beiden vielleicht auch, um sich im Jubel mit gebührend Anlauf begegnen zu können. Jedenfalls rempeln sie immer wieder gegeneinander vor Glück. So als hätten sie gerade den Hauptpreis einer Gameshow gewonnen, die sie bis vor wenigen Minuten noch gar nicht kannten.

Es passiert wirklich

Es hätte nur noch gefehlt, dass Hanning und Kretzschmar zärtlich miteinander geworden wären. Das aber übernimmt dann das weite Rund. Kurz vor der Halbzeit fliegen die ersten Küsse auch in solchen Konstellationen, die eigentlich keine Küsse vorzusehen scheinen. Sitznachbarn knuffen sich mit weiten Augen. Alles, als müsse man nicht nur sich selbst, sondern eben auch seinem Nebenan vergewissern - das passiert wirklich. Von Gratulationen wollen die Füchse-Fans um einen herum dann trotzdem nichts wissen. Das böse M-Wort steht im Raum - Magdeburg. Der amtierende Meister liegt nur einen Punkt hinter den Füchsen, hat das leichtere Restprogramm - und gerade eine bestechende Form. Zu blöd, dass die Berliner zwei der restlichen drei Spiele auswärts bestreiten müssen. Sollten sie aus ihren Aufgaben in Stuttgart (1. Juni, 16:30 Uhr), gegen Gummersbach (5. Juni, 19 Uhr) und bei den Rhein-Neckar Löwen (8. Juni, 15 Uhr) zwei Siege und ein Unentschieden holen, wäre der Titel aber auch dann ziemlich sicher, wenn Magdeburg alle drei Restspiele gewinnt. Gegenüber Melsungen reicht ein Sieg und ein Unentschieden. Zwei Gewissheiten stehen nach dem Sieg gegen Melsungen allerdings bereits fest. Wenn es dieses Spiel war, das die Saison in der stärksten Handball-Liga der Welt entschieden hat - dann war es ein würdiges. Und: Füchse sind doch Rudeltiere. Zumindest im Handball.

