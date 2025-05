Absteiger VfL Potsdam hat drei Tage nach dem Überraschungserfolg gegen die TSV Hannover-Burgdorf die nächste Niederlage in der Handball-Bundesliga kassiert. Die Brandenburger verloren ihr vorletztes Heimspiel gegen Frisch Auf Göppingen mit 21:25 (9:16) und mussten die 29. Pleite in dieser Spielzeit hinnehmen.

Schon in der ersten Halbzeit gerieten die Potsdamer durch einen 0:6-Lauf nahezu hoffnungslos in Rückstand. Bei den Gästen glänzte dabei vor allem der kroatische Nationalspieler Josip Sarac. In der Schlussphase kamen die Potsdamer zwar noch einmal bis auf drei Tore heran, doch die Wende gelang ihnen nicht mehr.

Die Mannschaft von Trainer Emir Kurtagic steht seit dem vergangenen Wochenende als erster von zwei Absteigern fest. Seit Oktober ist Potsdam Tabellenletzter. In den abschließenden zwei Saisonspielen muss der VfL kommende Woche in Eisenach und gegen Melsungen ran.