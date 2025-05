Es war erst der dritte Sieg der Saison und der erste Bundesliga-Auswärtserfolg in der Potsdamer Vereinshistorie überhaupt.

Die Brandenburger stellten die Mannschaft von TSV-Trainer Christian Prokop über die gesamte Spielzeit hinweg vor große Probleme. Max Günther brachte den VfL in der 10. Minute mit 5:2 in Führung. Erst in der 19. Minute glich Hannes Feise mit dem 7:7 für die Niedersachsen die Partie wieder aus.

Nach dem Seitenwechsel lief es für die "Recken" dann etwas besser. Nationalspieler Lukas Stutzke sorgte mit dem 19:16 (42.) für die erste etwas komfortablere Führung der Gastgeber. Potsdam zeigte aber eine großartige Moral und belohnte sich durch den Orlov-Treffer mit dem Sieg.

Beste Werfer waren Marius Steinhauser mit acht Treffern für Hannover und Jannek Klein mit sechs Toren für Potsdam.