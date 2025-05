Der VfL Potsdam ist aus der Handball-Bundesliga abgestiegen. Die Brandenburger verloren am Sonntag das Nachholspiel gegen den SC Magdeburg daheim mit 23:37 (8:18). Bei noch vier ausstehenden Spielen ist für die Potsdamer mit nur vier Punkten der Klassenerhalt nicht mehr möglich. Damit geht es nach nur einem Jahr Erstklassigkeit gleich wieder runter. Beste Potsdamer Werfer waren Maxim Orlov, Dustin Kraus und Max Günther mit je vier Toren.



Von Beginn an waren die Gastgeber gegen den Titelverteidiger hoffnungslos unterlegen. Magdeburg kam einfach zu Toren und so liefen sie von Beginn an einem Rückstand hinterher. Besonders im Angriff ging kaum etwas. Zu statisch und zu unbeweglich agierten sie und kamen gegen die kompakte Magdeburger Deckung kaum durch.