"Es sind drei anabole Wirkstoffe gefunden worden, was für uns in der Bewertung des Falles dazu führte, dass wir sogenannte erschwerende Umstände festgestellt haben, sodass wir bei einer Gesamtstrafe oder Gesamtsanktionierung von vier Jahren sind", bestätigte der Nada-Vorstandsvorsitzende Lars Mortsiefer auf Anfrage der ARD-Sportschau. Die positiven Befunde wiesen die Steroide Methandrostenolon und Methandienon nach – ein verbreitetes hochwirksames Dopingmittel – sowie Ostarin, ein eher neuartiges Produkt mit ähnlicher Wirkung und muskelaufbauenden Eigenschaften.

Der Sportdirektor des Deutschen Kanu-Verbandes, Jens Kahl, bestätigte den Fall auf Anfrage während des Weltcups am Wochenende in Posen und fügte hinzu: "Wir gehen davon aus, dass die Nada solche Dinge dann veröffentlicht." Hillers Klub, der KC Potsdam, hat das Profil des Dopingsünders offenbar klammheimlich von seiner Webseite aus einer Biografien-Übersicht der Athleten gelöscht.

Die Nada teilte mit, dass sie die zuständigen Institutionen über den Fall informiert habe, darunter die Welt-Anti-Doping-Agentur und "die relevanten nationalen und internationalen Sportverbände". Sie selbst hätte den Dopingfall vermutlich erst im Sommer 2025 in ihrem Bericht veröffentlicht – als reine Zahl in der Statistik und als namenlose Zeile in einer Übersicht. Bislang war jedoch nichts davon an die Öffentlichkeit gelangt – was im Widerspruch zu den oft als Grundpfeiler der Dopingbekämpfung genannten Prinzipien der Transparenz und Abschreckung steht.

Wie weit die Geheimhaltung geht, wurde in diesem Fall auch deutlich, als Sportschau-Rechercheure die deutsche Mannschaft beim Weltcup in Posen befragten. "Äh, ja, genau, Martin Hiller ist nicht da, dass, äh, was soll ich sagen, ich sage jetzt nichts, ja", sagte der Kanute Anton Winkelmann. Andere sagten nur, dass sie glaubten, er habe seine Karriere beendet.