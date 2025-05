Berlin und Brandenburg - Hier ist der Endspurt im Amateurfußball besonders eng

Do. 29.05.25 | 19:10 Uhr

Bild: IMAGO/Matthias Koch

Während im Profifußball vielerorts schon der Meister-Schampus geflossen ist und Abstiegstränen vergossen wurden, fallen auf einigen Amateurplätzen erst jetzt die Entscheidungen. Wo es besonders spannend werden könnte.

Oberliga NOFV-Nord Es ist die ultimative Konstellation in einem Meisterschaftsrennen: Am letzten Spieltag wird sich der Titelkampf zwischen dem BSV Eintracht Mahlsdorf und dem BFC Preussen Berlin entscheiden – und das im direkten Aufeinandertreffen (Samstag, 14 Uhr). Die von der Berliner Trainerlegende Karsten Heine trainierten Mahlsdorfer blieben in der Liga im Jahr 2025 bislang ungeschlagen und übernahmen so die Tabellenführung. Nur im Landespokalfinale musste sich das Team am Wochenende dem großen Favoriten BFC Dynamo geschlagen geben. Vor dem Liga-Saisonfinale hat Mahlsdorf nun zwei Punkte Vorsprung auf den BFC Preussen, doch der Tabellenzweite hat am letzten Spieltag den Vorteil des Heimrechts auf seiner Seite. Die Belohnung für die Oberliga-Meisterschaft: der Aufstieg in die Regionalliga Nordost.

Berlin-Liga

In der höchsten Fußball-Liga auf dem Gebiet des Berliner Fußball-Verbandes (BFV) ist der Kampf um den Meistertitel ebenfalls noch offen. Drei Punkte trennen Tabellenführer S.D. Croatia von Verfolger Stern 1900. Für den Verein mit dem rot-weißen-Schachbrett auf dem Wappen wäre die Meisterschaft gleichbedeutend mit der Rückkehr in die Oberliga nach dem Abstieg vor 24 Jahren. Das Team aus Tempelhof hat Gründe zur Zuversicht: Während bei Konkurrent Stern 1900 lediglich noch zwei Saisonspiele ausstehen, kann Croatia noch in drei Spielen Punkte holen.

Landesliga Süd Brandenburg

Alles noch drin im Ringen um die Meisterschaft in der siebthöchsten Spielklasse: An der Tabellenspitze der Landesliga Süd Brandenburg trennt den SV Victoria Seelow und Verfolger SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen nur ein Punkt. Seelow will unbedingt zurück in die Brandenburgliga – hat allerdings nur noch zwei verbleibende Partien, um Punkte einzufahren, während Miersdorf/Zeuten noch drei Spiele zu absolvieren hat. Vieles deutet auf eine Meister-Entscheidung im direkten Duell hin, das am 14.06. um 15 Uhr in der Seelower Sparkassenarena stattfinden wird.

Landesliga Berlin Staffel 2

In der zweiten Landesliga-Staffel spitzt sich der der Kampf um den Klassenerhalt zu. Drei Spieltage vor Saisonende schweben gleich sechs Teams zwischen Abstieg und Ligaverbleib. Für den Wittenauer SC Concordia, die Sportfreunde Kladow, den SFC Stern 1900 II, den SV BW Berolina Mitte sowie FC Internationale II geht es in den letzten Spielen dieser Saison um alles. Schlusslicht 1. FC Novi Pazar hat indes mit seinen acht Punkten Rückstand auf das rettende Ufer allenfalls noch in der Theorie Grund zur Hoffnung. Am Sonntag, 15.06. (13 Uhr) gastiert Berolina Mitte bei den Kladowern zum möglicherweise wegweisenden Abstiegsduell.

Frauen-Landesliga Brandenburg

Die Fußballerinnen des FSV Babelsberg 74 kürten sich vor zwei Wochen nach sechs Jahren wieder zum Landespokal-Gewinner. Im Meisterschaftsrennen der Landesliga Brandenburg könnte das Team aus Potsdam bald einen weiteren Titel feiern. Drei Spieltage vor Schluss thront Babelsberg auf dem ersten Platz, mit drei Punkten Vorsprung auf SV Grün-Weiß Brieselang. Die Tordifferenz spricht ebenfalls für Babelsberg und beträgt plus 126, die Brieselangerinnen kommen auf plus 70.

