Extremläuferin Joyce Hübner - "Ich habe schon vor, diese 495 Tage am Stück zu laufen"

Fr. 30.05.25 | 19:15 Uhr

Bild: picture alliance/Patrick Pleul

Die 37-jährige Berlinerin Joyce Hübner will von Sonntag an 495 Marathons in Folge rennen. Das Ziel: Einmal durch jede deutsche Stadt zu kommen dabei. Ein Gespräch über Schuhe, Minusgrade und die Frage nach dem Warum.

rbb|24: Joyce Hübner, in 120 Marathons die deutsche Grenze entlang haben Sie schon hinter sich, darüber einen Bestseller geschrieben und viele inspiriert, es auch mal mit dem Laufen zu versuchen. Jetzt wollen Sie alle 2059 deutsche Städte durchqueren. Oder anders gesagt: 495 Marathons in 495 Tagen laufen. Entschuldigen Sie schonmal die sicher häufig gestellte Frage, aber: Warum? Joyce Hübner: Warum nicht? Mir war relativ schnell klar, dass ich sowas unbedingt nochmal machen möchte. Weil ich zeigen will, dass man seine Träume leben sollte. Wenn man eine Idee hat und genug Willen, ein bisschen über den Schmerz hinwegzusehen, kann man großartige Dinge erleben. Sie sind vor ziemlich genau zehn Jahren zum Laufen gekommen. Können Sie sich noch an Ihre erste Distanz erinnern? Das waren mit Sicherheit nicht mehr als drei Kilometer. Wenn man aus dem Nichts heraus anfängt, sollte man auch nicht mehr machen. Und dann Stück für Stück steigern. Ganz in Ruhe.

imago images/Funke Foto Services Interview | Sportwissenschaftler Lars Donath - "Einen Trainingsplan in den Alltag zu integrieren, ist eine große Herausforderung" Wer im Internet oder auf Social Media nach dem idealen Trainingsplan sucht, kann schnell überfordert werden. Das Angebot ist quasi grenzenlos. Sportwissenschaftler Lars Donath erklärt, worauf es ankommt und was man beachten sollte.



Sie propagieren auch "lieber lange langsam, statt kurz und schnell". Aber warum eigentlich überhaupt laufen? Es ist vom Prinzip her total einfach. Man schnürt sich seine Laufschuhe und kann los. Egal wo man ist. Man ist draußen in der Natur und fühlt sich schon währenddessen richtig gut. Man kann Freunde treffen, so viele Sachen sehen dabei. Ich weiß zum Beispiel immer, wo gerade ein neues Geschäft aufgemacht hat. Das würde ich mit Auto oder Bahn gar nicht mitbekommen. Viel sehen könnten Sie auch auf Ihrer Tour durch sämtliche deutsche Städte. Aber bleibt überhaupt Zeit für Sightseeing? Also eigentlich ist der gesamte restliche Tag, an dem ich nicht den Marathon laufe, Regenerationszeit. Und dann muss ich noch meine Social-Media-Kanäle bespielen. Das braucht auch seine fünf, sechs Stunden.

Fünf, sechs Stunden? Denken die wenigsten, aber ja. Auch weil ich mir vornehme, jede Nachricht, die mir geschickt wird, zu beantworten. Die werden sich sicher häufen, wenn Sie nun am Stück mehr Marathons laufen, als Sie bisher insgesamt gelaufen sind in Ihrem Leben. Was sagt eigentlich Ihr Arzt dazu? Ich glaube, der hat es noch nicht so ganz verstanden. Ich weiß auch nicht, ob er mich so ganz für voll nimmt. Aber auf dem Papier bin ich kerngesund, habe keinerlei Einschränkungen und kann loslegen. Aber ist das denn ratsam, 495 Marathon-Läufe am Stück? Es ist natürlich kein Projekt, bei dem man sagt: Bitte genau auf diese Art und Weise nachmachen! Ich freue mich, wenn ich Menschen überhaupt dazu animiere, laufen zu gehen. Und persönlich will ich eben einfach immer noch einen Schritt weiter gehen und schauen, wo das Limit ist. Aber dafür muss ich mit meinem Körper im Reinen sein. Ich habe schon vor, diese 495 Tage am Stück zu laufen. Nur wenn ein Fieber kommt, lege ich eben einen Pausentag ein. Oder zwei. Dann bin ich auch nicht gescheitert. Dann dauert es einfach länger.

Immerhin sind Sie stets an der frischen Luft. Und in Bewegung zu sein, schadet eigentlich nie. Auch wenn zu viel natürlich nie gut ist. Aber dafür habe ich meine innere Uhr, die mir sagt: Schalt mal einen Gang runter. Und im schlimmsten Fall spaziere ich eben mal fünf Kilometer. Wovor haben Sie am meisten Respekt? Was könnte zur größten Hürde werden? Zum einen der Winter. Wirklich tiefe Minusgrade mag ich überhaupt nicht. Und dann nehme ich ja meine Community mit. Sie fordern Ihre Follower in den sozialen Netzwerken auf, Sie zu begleiten. Darauf freue ich mich total. Ein bisschen Angst habe ich nur, nicht jedem gerecht werden zu können. Bei meiner Deutschland-Umrundung sind an einem Tag mal 70 Menschen mitgelaufen. Da will, kann ich aber nicht mit jedem reden. Und es wird sicher auch härtere Tage geben, an denen ich vielleicht überhaupt nicht so viel Lust haben werden, zu sprechen.

IMAGO/Depositphotos Stolpersteinlauf in Potsdam - Ein läuferisches Zeichen gegen den Rechtsextremismus In Potsdam findet am Samstag der zweite Stolpersteinlauf statt. Auf rund 34 Kilometern und an 76 Stolpersteinen soll der Opfer des Nationalsozialismus gedacht und ein Zeichen für die Zukunft gesetzt werden. Von Jakob Lobach



Auf Instagram folgen Ihnen fast 76.000 Menschen, auf Tiktok sind es 374.000. Warum kommen Sie so gut an? Ich glaube, weil ich alles zeige. Die nackte Wahrheit. Wir alle wissen, dass das Leben nicht perfekt ist. Erst recht nicht, wenn man so viele Kilometer am Stück läuft. Aber dann halte ich extra die Kamera drauf. Und ich vermute, dass das ein Grund ist, weshalb die Menschen sich das gern anschauen. Weil es die Realität zeigt. Der Hobbypsychologe würde ob Ihrer Leidenschaft womöglich fragen: Wovor rennen Sie eigentlich weg, Frau Hübner? Vor der Langeweile wahrscheinlich. Sie gehen das Projekt nicht allein an, sondern zusammen mit Ihrem Partner, der bequem im Auto sitzen darf. Er fährt immer ein Stückchen vor. Wir haben so etwas wie Verpflegungspunkte festgelegt. Alle sieben bis acht Kilometer. Sie haben schon angekündigt, dass Sie vermutlich um die 35 Paar Schuhe benötigen werden auf Ihrer Mammut-Tour. Wann ist so ein Schuh denn durch? Die Dämpfung ist dann nicht mehr so, wie sie sein sollte. Ich wechsele zwar regelmäßig durch. Ein Paar Schuhe hat bei mir 48 Stunden Ruhezeit, damit sich die Dämpfung auch mal erholen kann. Aber irgendwann, ich rechne so mit 700 Kilometer pro Schuh, ist es vorbei. Los geht die insgesamt 21.000 Kilometer lange Strecke durch alle deutschen Städte am 1. Juni, 10 Uhr, in Helmstedt. Ziel soll ihr Wohnort Berlin sein. Der Olympische Platz! Abgesprochen ist noch nichts. Aber es ist ja auch noch 16 Monate hin.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Ilja Behnisch.

Sendung: rbb24, 30.05.2025, 22 Uhr