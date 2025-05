Moderner Fünfkampf - Eine Olympische Sportart zerstört sich selbst

Mi. 28.05.25 | 06:14 Uhr | Von Tabea Kunze

Der Moderne Fünfkampf in Deutschland steht am Abgrund: Athleten können seit Monaten nicht starten, Fördergelder sind eingefroren. Schuld ist ein Machtkampf an der Verbandsspitze. Es geht auch um die Zukunft der Stützpunkte in Berlin und Potsdam. Von Tabea Kunze

Patrick Dogue vom OSC Potsdam ist Fünfkämpfer, seit er 13 Jahre alt ist. Er hat an zwei Olympischen Spielen teilgenommen und in den vergangenen Jahren schon einige Krisen in seiner Sportart miterlebt. Das höchst umstrittene Springreiten wurde nach Annika Schleus Skandalritt von Tokio durch einen Hindernis-Parcours für die Sportler ersetzt. Nur so schaffte es der Fünfkampf überhaupt, im Programm für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles zu bleiben. Schlagzeilen und Unruhe begleiten die Sportart also seit Jahren. Doch was derzeit im deutschen Fünfkampf los ist, macht selbst den erfahrenen Patrick Dogue, der als Aktivensprecher die Interessen der Athletinnen und Athleten vertritt, fassungslos: "Es geht gerade darum, ob wir als Verband überleben!"

Machtkampf an der Verbandsspitze

Der Deutsche Verband für Modernen Fünfkampf (DVMF) steckt in dieser existenziellen Krise, weil er gelähmt ist durch einen Machtkampf. Es ist ein Machtkampf, den es in dieser Form wohl noch nie gegeben hat im Deutschen Olympischen Sport. Dabei geht es nicht mehr nur um unterschiedliche Vorstellungen über die sportliche Ausrichtung, sondern längst auch um einen Kleinkrieg unter Funktionären. Ausgangspunkt für diese verfahrene Situation war eine Ende November durchgeführte Präsidentenwahl, bei dem sowohl der Amtsinhaber Michael Dörr kandidierte als auch sein bisheriger Vizepräsident Jan Veder. Beide Seiten galten schon damals als verfeindet, der Riss zog sich durch die Landesverbände. Die Wahl endete mit einer Pattsituation von 30:30 Stimmen, das Machtvakuum an der Verbandsspitze war perfekt.

Ein Verband, zwei Präsidenten

Ende April wurde die Situation durch zwei unabhängige Verbandstage verschärft. Der eine einberufen von Michael Dörr am 26. April, der andere von Jan Veder am 28. April. Auf dem einen ließ sich Veder, 48, Berater im Finanzwesen aus Frankfurt am Main, und auf dem anderen Barbara Oettinger, 61, Umweltmedizinerin aus Baden-Württemberg, jeweils an die Spitze des DVMF wählen. Seitdem streiten die beiden Parteien erbittert darum, als legitime Führung des deutschen Verbandes anerkannt zu werden. Dabei soll es um Zugang zur Verbands-Homepage, zu Konten und auch zur Geschäftsstelle in Darmstadt gehen. Kommuniziert wird ausschließlich über Anwälte und Gerichtsbeschlüsse. Aktivensprecher Dogue und seine Kollegin, die Berliner Fünfkämpferin Rebbeca Langrehr, unterstützen die Präsidentin Oettinger. "Laut der juristischen Einschätzung, die wir uns eingeholt haben, ist der Verbandstag, den der Präsident (Dörr) einberufen hat, der ordnungsgemäße und nicht der, den der Vizepräsident Veder einberufen hat", so Dogue.

Veder will Potsdamer Stützpunkt schließen

Auch inhaltlich unterstützen die beiden den Kurs der Oettinger-Seite, die die beiden seit Jahren etablierten und erfolgreichen Bundesstützpunkte in Berlin und Potsdam beibehalten will. Potsdam stellte bei den Olympischen Spielen 2016, 2021 und 2024 stets die beiden männlichen Teilnehmer aus Deutschland. Doch Jan Veder hat angekündigt, den Bundestützpunkt in Potsdam schließen zu wollen und stattdessen einen in Bonn zu eröffnen, um den Fünfkampf auf Spitzenniveau auch im Westen Deutschlands zu fördern. Ein Vorschlag, der in seiner Radikalität und Kurzfristigkeit beim in Potsdam trainierenden Patrick Dogue für Kopfschütteln sorgt: “Wir haben Athleten, die sind ein bisschen älter, die werden definitiv nicht ihren Lebensmittelpunkt einmal quer durch Deutschland verlegen. Und wir haben auch jüngere Athleten, die sagen, dass sie sich in Potsdam wohlfühlen und an dem aktuellen Standort bleiben wollen.”

Die Athletinnen und Athleten sind in der jetzigen Situation die großen Verlierer. Da beide Vorstände voneinander abweichende Kaderlisten führen und es keinen Nominierungsausschuss gibt, sind Starts bei internationalen Wettkämpfen derzeit praktisch unmöglich. Anfang Juni stehen Junioren-Europameisterschaften in Polen an, Anfang Juli das Weltcup-Finale der Topathleten in Ägypten. Aktuell sieht es nicht danach aus, dass deutsche Fünfkämpferinnen und Fünfkämpfer dort starten werden. Dogue spürt in vielen Gesprächen die wachsende Frustration: “Die trainieren alle sechs bis sieben Tage die Woche, reißen da vierzig und mehr Stunden ab, und am Ende wissen sie gar nicht, wofür.”

Wenn wir die Situation nicht bald lösen, wird uns eine ganze Generation an Athleten wegbrechen. Patrick Dogue, Athletensprecher der Modernen Fünfkämpfer

Finanzielle Auswirkungen belasten die Athleten

Neben der sportlichen Perspektivlosigkeit belasten viele Athleten auch die finanziellen Auswirkungen des Machtkampfes. Weil es keine offiziellen Kaderlisten gibt, hat die Deutsche Sporthilfe ihre Zahlungen eingestellt. Noch wichtiger ist für viele ein Platz in den Sportfördergruppen der Bundeswehr. Die aktuellen Verträge laufen im August aus, die Sportler müssten neu nominiert werden. Doch ohne einen handlungsfähigen Verband ist das unmöglich. Die finanzielle Lebensgrundlage, um dem trainingsintensiven Fünfkampf professionell nachzugehen, könnte damit für viele wegbrechen. "Die Athleten werden dann studieren oder sich einen Job suchen. Das wird das Hauptproblem sein: Wenn wir die Situation nicht bald lösen, wird uns eine ganze Generation an Athleten wegbrechen", befürchtet Dogue, der selbst 33 Jahre alt ist und seine Karriere so gut wie hinter sich hat.

Zahlungen an den Verband vorerst eingefroren

Auch dem Verband als Ganzes fehlt durch die Krise viel Geld. Denn das Bundesinnenministerium hat inzwischen sämtliche Fördermittel an den DVMF eingefroren. Im Bereich der Jahresplanung war für das Jahr 2025 im Rahmen der Förderentscheidung eine Bundeszuwendung von bis zu 758.363 Euro vorgesehen. Doch dieses Geld wurde seit Januar zurückgehalten. Von Januar bis April 2025 zahlte der Bund noch monatlich 30.000 Euro im Bereich des Leistungssportpersonals, also um Trainer oder Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle zu bezahlen. Auf rbb-Anfrage jedoch teilte ein Ministeriumssprecher mit, dass auch diese Zahlungen seit Mai eingestellt seien – und zwar so lange, bis die ordnungsgemäße Geschäftsführung des Verbandes wiederhergestellt sei. Wie lange der Verband ohne Unterstützung des Bundes überleben kann, ist unklar. Der "Kicker" zitierte Jan Veder am 13.05.25 mit den Worten: "Der DVMF ist zahlungsfähig und es droht auch keine Zahlungsunfähigkeit". Auf rbb-Anfrage gab es keine Antwort auf die Frage nach einer drohenden Insolvenz.

Schnelle Einigung nicht in Sicht

An eine schnelle Lösung der eskalierten Situation an der Verbandsspitze glaubt Aktivensprecher Patrick Dogue nicht: "Diese Lösung wird nicht intern passieren können, dazu sind die beiden Seiten zu zerstritten. Keiner akzeptiert irgendein Schriftstück des anderen." Er selbst sei klar dafür, dass sich die Seite von Jan Veder zurückziehe. Denn er vermute, wenn dieser sich durchsetzen würde, würden die beiden wichtigen Bundesstützpunkte in Berlin und Potsdam "nicht mitspielen" und es würde weiterhin keine Ruhe einkehren. Doch es gibt auch Athleten, die Veders Seite unterstützen, wie beispielsweise die dreimalige Mannschaftsweltmeisterin Janine Kohlmann, die früher ebenfalls für den OSC Potsdam gestartet ist, inzwischen aber in Berlin trainiert. Man sei unter den Sportlern "extrem gespalten", so Dogue. Er glaubt, dass nur ein Gerichtsentscheid die Führungskrise in seinem Verband beenden kann. "Mir geht es um eine sehr schnelle Klärung, weil uns wirklich die Zeit davonrennt." Es geht um das Überleben des Fünfkampfes in Deutschland.

