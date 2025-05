Contra-Kommentar - Olympia in Berlin? Nein danke!

Mi. 28.05.25 | 11:40 Uhr | Von Sabine Müller

Imago Images Audio: rbb24 Inforadio | 27.05.2025 | Sabine Müller | Bild: Imago Images

Berlin will Olympische Spiele in die Stadt holen. Sabine Müller hält davon wenig. Sie ist zwar bekennender Olympia-Fan und hat auch nichts gegen eine deutsche Bewerbung. Allerdings sieht sie in Berlin als nicht funktionierender Metropole ein Problem.

Um eins gleich am Anfang klarzustellen: Nein, ich bin keine Olympia-Hasserin. Für mich sind die Olympischen und Paralympischen Spiele trotz aller Kommerzialisierung ein faszinierendes Event und beim Einlauf der Nationen wird es mir warm ums Herz. Ich habe auch keine grundsätzlichen Einwände dagegen, dass sich Deutschland für die Zeit ab 2036 um die Ausrichtung der Spiele bewirbt. Für falsch halte ich aber die Berliner Bewerbung. Denn meiner Meinung nach sollten Olympische Spiele in anständig funktionierenden Städten stattfinden. Und Berlin ist aktuell keine anständig funktionierende Stadt.

Ausrichtung von Olympischen Spielen ist eine andere Liga

Klar kann man sagen, man setzt auf das Prinzip Hoffnung, darauf, dass in elf, 15 oder 19 Jahren alles anders und viel besser sein wird. Aber darauf will ich mich nicht verlassen, das Risiko ist zu groß. Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) argumentiert, Berlin habe unter anderen bei der Fußball-Europameisterschaft im vergangenen Jahr bewiesen, dass die Stadt Großveranstaltungen könne. Meiner Ansicht nach greift das aber zu kurz, denn die Ausrichtung von Olympischen Spielen ist eine andere Liga als ein paar Spiele der EM zu hosten. Daran ändert auch eine "Berlin+"-Bewerbung mit Partnern in anderen Bundesländern nichts Grundlegendes.

Zuckelnder Kurzzug für Olympia-Besucher

Berlins sportliche Infrastruktur ließe sich in einem Kraftakt vermutlich noch rechtzeitig für Olympia aufpeppen, aber was ist mit dem Rest? Den bröckelnden Brücken oder dem strauchelnden ÖPNV? Ich sehe vor meinem geistigen Auge schon die Bilder von völlig überfüllten U-Bahnsteigen, auf denen sich Sport-Fans Richtung Olympiastadion oder anderen Sportstätten drängeln. Leider kommt die nächste Bahn ewig nicht und zuckelt schließlich nur als Kurzzug ein. Bei der Vorstellung im Olympiastadion gab es von der Politprominenz viel Pathos, es fielen große Worte von Frieden, Freiheit, Träumen, gesellschaftlichem Zusammenhalt. All das soll Olympia leisten. Aber Pathos bringt den ÖPNV in Berlin nicht voran, große Träume sanieren keine schimmelnden Schulen in der Hauptstadt.

Nicht die Zeit für riesiges "Nice to have"-Projekt

Ich traue den Versprechungen nicht, dass Berlin durch Olympische Spiele und daraus resultierende Milliarden-Zuschüsse vom Bund angeblich mit Wirtschafts-Boom, Wohnungsbau-Wunder und Infrastruktur-Schub rechnen kann. Meine Skepsis hat auch damit zu tun, dass viele Veränderungen nicht nur eine Frage des Geldes sind, sondern auch von personellen Kapazitäten. Berlin befindet sich gerade mitten in einem Sparkurs, der richtig weh tut. Jetzt ist nicht die Zeit für riesige "Nice to have"-Projekte wie Olympische und Paralympische Spiele. Der schwarz-rote Senat muss alle Kraft in die Pflicht-Aufgaben der Jetzt-Zeit investieren, nicht in eine Kür irgendwann in ferner Zukunft.