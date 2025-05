Berlin will Beachvolleyball am Brandenburger Tor

Im Rahmen seiner Olympia-Bewerbung plant Berlin die Ausrichtung populärer Wettkämpfe an Wahrzeichen der Stadt. So sollen die Partien der Beachvolleyballer im Zentrum am Brandenburger Tor stattfinden, wie Sportsenatorin Iris Spranger bei der Vorstellung des Grobkonzepts am Dienstag erklärte.

Die Marathonstrecke soll unter anderem an der Museumsinsel entlangführen, Rugby-Spiele wären im dann neuen Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark geplant. Das Olympische Dorf für mehr als 16.000 Sportlerinnen und Sportler soll an der Messe entstehen.