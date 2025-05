So. 18.05.25 | 16:21 Uhr

Am letzten Spieltag der Fußball-Regionalliga Nordost hat der FSV Luckenwalde im Spiel gegen die VSG Altglienicke am Sonntag mit einem 0:0 den nötigen Punkt zum Klassenerhalt geholt.

Somit verbleibt Viktoria Berlin nach dem 1:1 (1:0) in Chemnitz am Vortag auf dem 17. Tabellenplatz, der - je nachdem, ob sich Spitzenreiter Lok Leipzig in den Aufstiegsspielen zur 3. Liga durchsetzt oder nicht - Klassenerhalt oder Abstieg bedeuten wird. Luckenwalde beschließt die Spielzeit auf Platz 15, Altglienicke auf Platz neun.