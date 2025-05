Ruder-Europameisterschaften in Bulgarien - Ein wackliger Tanz auf dem Wasser

Do. 29.05.25 | 08:21 Uhr | Von Jonas Schützeberg

DRV Video: Der Tag | 28.05.2025 | Jonas Schützeberg | Bild: DRV

Am Wochenende beginnt die Medaillenjagd. Es ist der erste Härtetest für eine junge Generation im Rudern: die EM in Plowdiw - zwischen Deutschland-Achter, einer Regel-Revolution und der wohl schwierigsten Bootsklasse der Welt. Von Jonas Schützeberg

Die Finals der Ruder-EM sehen Sie am 1. Juni ab 10 Uhr im Livestream auf Sportschau.de.

Es ist ein kurzer Ruck, dann ein Moment des Schwebens – und das Boot gleitet ein Stück vom Ufer weg. Olivia Clotten und Lene Mührs stoßen sich mit dem Fuß vom Steg ab und setzen sich in ihren Zweier – in den Zweier ohne Steuerfrau, die wahrscheinlich schwierigste Bootsklasse der Welt. Dieses Boot perfekt rudern zu können, braucht Jahre, manche scheitern daran. Nur wenige Zentimeter benetzen die Wasserfläche, der Großteil des Bootes schaut heraus, knapp 10 Meter lang, aber nur gut 30 Zentimeter breit, wacklig und extrem anspruchsvoll. "Das Boot ist viel kleiner als ein Vierer oder Achter, es ist viel instabiler. Man merkt die Wirkungen von außen, wie Wind oder Welle extrem, aber man kann darin sehr gut arbeiten, sich verbessern und bekommt direkt ein Feedback", beschreibt die 23-jährige Olivia Clotten.

imago images/Eibner 2 min Fragen und Antworten - Wissenswertes rund um die Berliner Olympiabewerbung Erstmals seit 1936 will Berlin wieder Olympische Spiele ausrichten - allerdings nicht allein. Ein Grundkonzept steht und auch mögliche Sportstätten sind bereits benannt. Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die Berliner Olympiabewerbung.

Ein langer Weg zurück in die Weltspitze

Beide Ruderinnen halten nur einen Riemen in der Hand, die eine nach links, die andere nach rechts – das einzige Mittel, um die Balance zu halten. Jede kleinste Bewegung der einen Ruderin, merkt die andere sofort. Sie müssen versuchen, sich wie ein Körper zu bewegen. Lene Mührs analysiert: "Man muss sehr schnell reagieren und antizipieren. Es ist noch nicht mal leicht, einfach nur geradeaus zu fahren, so unterschiedlich wirken die Kräfte. Beim Zweierfahren geht es sehr viel um Vertrauen." Die Beiden sind im vergangenen Herbst aus dem Ruhrpott nach Berlin gezogen und trainieren gemeinsam mit den anderen Frauen am Bundesstützpunkt in der Nähe vom alten Flughafen Tegel. Clotten und Mührs sind zwei Gesichter einer neuen Generation im Rudern, die an die Erfolge vergangener Tage im Frauen-Riemen-Bereich anknüpfen wollen. 2025 sind sie deutsche Meisterinnen geworden. Die letzte EM-Medaille gewann ein deutscher Zweier ohne Steuerfrau 2016, die letzte WM-Medaille ist fast 20 Jahre her, 2007 in München. "Wir sind ein junges starkes Team, ich glaube das ist eine Chance. Das Teamgefüge im Stützpunkt ist zusammengewachsen und es hat sich eine gute Dynamik entwickelt. Wir müssen diszipliniert arbeiten, das viele Training kann nur aus Eigenmotivation klappen. Wenn wir das schaffen, glaube ich an uns", erklärt die 22-Jährige Mührs.

Der Deutschland-Achter kämpft wieder um Medaillen

Mattes Schönherr trainiert hingegen schon länger am Bundesstützpunkt, allerdings in Dortmund, dem Zuhause des prestigeträchtigen Deutschland-Achters. Der Potsdamer sitzt seit Jahren im Flaggschiff, hat turbulente Zeiten erlebt, wurde Vierter bei den Spielen in Paris. Wenn ein neuer Olympiazyklus startet, verändern sich die Boote meist.

Wir haben eine gemeinsame Idee entwickelt. Es fühlt sich nach einem größeren Verständnis untereinander an als zuvor. Mattes Schönherr über den Deutschland-Achter

Aus dem Paris-Achter sind neben Schönherr nur zwei weitere Ruderer übriggeblieben, einer von ihnen ist der Berliner Olaf Roggensack. Fünf neue Sportler sind an Bord, die sich laut Mattes Schönherr über die vergangenen Monate gut eingefunden haben: "Wir haben eine gemeinsame Idee entwickelt. Es fühlt sich nach einem größeren Verständnis untereinander an als zuvor. Wir sind ruderisch definitiv besser geworden und haben auch physisch ein höheres Level als im Vorjahr."

Mixed-Boote verändern die Ruder-Welt

Das Männer-Riemen-Team hat einen neuen Trainer bekommen, Mark Emke aus den Niederlanden. Den Männer-Skull-Bereich verstärkt der Italiener Francesco Fossi. Man baut im Deutschen Ruder-Verband somit auch verstärkt auf internationales Know-how. Mit Robert Sens kehrt ein Alt-Bekannter, nun als Sportdirektor zurück. Der Zweier-ohne-Weltmeister von 1998 war zuletzt Cheftrainer in Österreich. "Wir haben im gesamten Verband das Training umgestellt. Es gibt u.a. zwei neue Diagnose-Trainer, die individueller auf die Athleten eingehen. Zudem probieren wir in allen Bereichen ein polarisiertes Blocktraining", sagt er.

imago images/Funke Foto Services Freizeit contra Naturschutz - Berlins boomender Wassertourismus und seine ökologischen Folgen Freizeit auf den Gewässern der Stadt gehört zur Berliner DNA, belastet aber die Tier- und Pflanzenwelt. Die Wasserschutzpolizei ahndet Umweltverstöße, ist aber nicht üppig aufgestellt. Und der Senat plant den Ausbau des Wassertourismus. Von Shea Westhoff

Aus der Tradition gewachsen ist der deutsche Ruder-Verband in Disziplingruppen und -Standorte geteilt. Robert Sens möchte diese Gruppen durchlässiger machen, mehr gemeinsames Training mit dem gesamten Nationalteam. Ein Blick nach vorn, denn schon bei den Weltmeisterschaften im September wird es zum ersten Mal in der Geschichte einen Mixed-Achter aus Frauen und Männern geben. "Wir trainieren dichter an der Wissenschaft, machen viel mehr Umfänge. Das bedeutet, wir fahren im Achter in einer Einheit bis zu 38 Kilometer auf dem Wasser, früher waren das eher 25. Die Intensität ist dabei niedriger, das Training lockerer von den Pulswerten. Das kombinieren wir mit sehr hochintensiven Wochen", erklärt Mattes Schönherr.

Eine Revolution des Wettkampf-Formates

Bei der EM in Bulgarien wollen sie mit dem Deutschland-Achter die Medaillen angreifen, zeigen dass sie sich strukturell verbessert haben. Acht Achter sind in Plowdiw am Start, jeweils bei Männern und Frauen, das ist rekordverdächtig. Insgesamt treten 32 Nationen an, umgerechnet sind das mehr als 500 Athletinnen und Athleten. 19 von Ihnen kommen aus Berlin und Brandenburg. Und noch etwas hat sich verändert: Die EM ist der erste Härtetest für ein neues Wettkampfformat. Seit dieser Saison gibt es bei internationalen Meisterschaften keine Hoffnungsläufe mehr. Die Boote müssen sich direkt über die Vorläufe qualifizieren, es gibt keine zweite Chance mehr.

Wir sind eine junge Mannschaft und gehen ohne Druck an die Wettkämpfe. Es ist die erste große Regatta auf den langen Reise nach LA 28, die noch drei Jahre dauert. DRV-Sportdirektor Robert Sens

DRV-Sportdirektor Robert Sens begrüßt das: "Durch das neue Format könnte es einen Trend zu Doppelstarts geben, der Weltverband hat da gute Ansätze gegeben. Bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles wird nur noch auf 1.500 Metern anstatt auf 2.000 gerudert, das bietet viel Spielraum. Auch die Idee der Mixed-Boote wertet den Sport auf. Sie werden nur aus Athletinnen und Athleten besetzt, die bereits in einer anderen Bootsklasse starten." "Wir sind eine junge Mannschaft und gehen ohne Druck an die Wettkämpfe. Es ist die erste große Regatta auf den langen Reise nach LA 28, die noch drei Jahre dauert. Unser neues System muss sich erstmal setzen. Aber ich bin zuversichtlich und denke, wir werden ganz gut dastehen", fügt der 47-Jährige hinzu.

"Auf einmal musst du gegen deine Vorbilder rudern"

Das schmale gelbe Boot von Olivia Clotten und Lene Mührs durchbricht die spiegelglatte Wasseroberfläche auf dem Berliner Hohenzollernkanal, fast so, als würden sie Glas zerschneiden. Es ist die letzte Trainingseinheit bevor es nach Bulgarien geht, eine Strecke, an die sie gern zurückkehren. 2023 gewannen sie hier gemeinsam die Silbermedaille bei den U-23 Weltmeisterschaften im Achter.

imago images/Eibner Neuer Leiter für Olympiastützpunkt - Brandenburg stellt Weichen für Olympia 2028 in Los Angeles Nach Paris 2024 ist vor den Olympischen Spielen Los Angeles 2028 - dafür stellt sich der Olympiastützpunkt Brandenburg neu auf. Auffälligste Änderung: Norman Helm lenkt ab Januar die Geschicke. Von Thomas Juschus

Die beiden Ruderinnen kennen sich seit zehn Jahren, sind eng miteinander befreundet und haben schon einige internationale Medaillen zusammen gefeiert. Die Europameisterschaft ist nun die erste Standortbestimmung bei den Großen. "Es ist noch ein bisschen surreal. Wenn ich mir das Meldeergebnis anschaue, fahre ich auf einmal gegen die Sportlerinnen, die meine Vorbilder waren und auch immer noch sind. Das ist ein total cooles Gefühl und ich freue mich darauf", beschreibt Olivia Clotten. Den Auftakt machen am Donnerstag die Vorläufe, die Medaillen werden erst am Wochenende verteilt. Olivia Clotten und Lene Mührs möchten dann im A-Finale ihre Vorbilder ärgern, im Zweier ohne Steuerfrau, in der wohl schwierigsten Bootsklasse der Welt.

Sendung: Der Tag, 28.05.2025, 19:15 Uhr