Entscheidenden Anteil am historischen Triumph hatte ein Berliner Trio, bestehend aus den Neuköllner Zwillingen Philip und Anton Gleitze (25) sowie dem Zehlendorfer Chris Umeh (23). Alle drei spielten ab der U10 beim in Zehlendorf beheimateten Berliner Rugby-Club. Das daraus resultierende blinde Verständnis zahlte sich auch im knapp 10.000 km entfernten Kalifornien aus.

Philip Gleitze, der bereits als 18-jähriger sein Debüt auf internationaler Bühne gegeben hatte, sieht das Team am Ziel eines langen und steinigen Weges. "Wir haben uns endlich selbst belohnt, nachdem wir immer wieder knapp am Aufstieg gescheitert sind - deshalb bedeutet uns das extrem viel", so Gleitze gegenüber rbb|24.

Trainer Clemens von Grumbkow, der 2017 noch als Kapitän der Nationalmannschaft im Aufstiegsfinale dramatisch an Spanien gescheitert war, zeigte sich im Nachhinein entsprechend euphorisch: "Die Jungs haben einen abgebrannt und mit so einer Leistung haben sie es sich verdient, da oben mitzuspielen!"

Allein, um sich für das Abschluss-Event der Weltserie in Los Angeles mit den Auf- und Abstiegs-Playoff zwischen den vier am niedrigsten gerankten Teams der Weltserie und den vier besten Mannschaften der darunter angesiedelten Challenger Series zu qualifizieren, musste die deutsche Mannschaft in den letzten Monaten zwei Turniere in Südafrika sowie eines im polnischen Krakau meistern

Nun steht sie unter den besten zwölf Teams der Welt im olympischen Siebener-Rugby und damit besser da denn je zuvor. Für den Dachverband Rugby Deutschland ist dies im Jubiläumsjahr, exakt 125 Jahre nach der Gründung, einer der größten Erfolge.

Nach der verpassten Qualifikation für die Spiele von Paris im Vorjahr ist die Quali für die Weltserie auch ein Meilenstein auf dem Weg Richtung Olympia 2028 in Los Angeles. Die Rugby-Wettbewerbe finden dann genau in jenem Stadion statt, in dem das deutsche Team nun den bisher größten Triumph seiner Geschichte gefeiert hat.