Olympiasieger Lukas Märtens hat zwei Monate vor der Schwimm-WM auch über die 200 m Freistil seine Topform unterstrichen. Bei den deutschen Meisterschaften in Berlin setzte sich der gebürtige Magdeburger zwei Tage nach seinem Erfolg über die 400 m auch über die halbe Distanz durch - und das in Weltjahresbestzeit. Der 23-Jährige sicherte sich am Samstag in 1:44,25 Minuten den Titel und blieb damit erneut unter der WM-Norm (1:46,30).

"Ich habe mich sehr gut gefühlt, so eine Zeit habe ich mir daher gewünscht. Dass es dann so geklappt hat, ist natürlich ein Traum", sagte Märtens.