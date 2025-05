Die Planungen für den Neubau des Stadions und den Umbau des anliegenden Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks in Berlin-Prenzlauer Berg sind einen Schritt vorangekommen. Der Berliner Senat beschloss am Dienstag den Entwurf für einen Bebauungsplan, der nun an das Abgeordnetenhaus zur weiteren Beratung und Beschlussfassung weitergeleitet wird.

Nach Angaben von Bausenator Christian Gaebler (SPD) bildet der Plan die Grundlage für den Bau eines Stadions mit 20.000 Plätzen, aber auch für eine neue Sporthalle, ein Begegnungszentrum für Verbände und etliche Spielfelder für unterschiedliche Sportarten. Die heutige Gymnastikwiese soll demnach zum Teil erhalten bleiben, ebenso wie eine Platanenallee.