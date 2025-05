Union-Frauen stürmen ohne Katerstimmung an die Tabellenspitze

So 04.05.25 | 17:02 Uhr

Die Fußballerinnen von Union Berlin haben in der zweiten Bundesliga die Tabellenführung übernommen. Die Köpenickerinnen, deren Bundesliga-Aufstieg bereits feststeht, gewannen am Sonntag mit 3:2 bei der Reserve des SC Freiburg und überholten dadurch den bisherigen Spitzenreiter Nürnberg, der tags zuvor gegen den Hamburger SV verloren hatte.

Den Aufstieg in die erste Bundesliga hatten die Unionerinnen am vergangenen Wochenende mit einem furiosen 6:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach gefeiert. Gejubelt wurde vor einer Zweitliga-Rekordkulisse von 14.047 Fans im Stadion An der Alten Försterei.