Für dieses "Mehr" mussten Sie in den letzten 20 Jahren sicherlich viel investieren. Große Partys und verkaterte Morgen gab es in Ihrer Jugend eher nicht, oder?

Mit fünf Jahren haben Sie mit dem Eiskunstlauf angefangen, also in einem Alter, in dem viele wichtige Entscheidungen noch für einen gefällt werden. Wie war das damals?

Minerva-Fabienne Hase ist eine Eiskunstläuferin aus Berlin. Die 25-Jährige beann beim BSV 92 mit ihrem Sport, in dem sie in den vergangenen Jahren in die Weltspitze vorstieß.

Spätestens dieses Jahr wurde er dann besonders schön! Europameister in Tallin, die Silbermedaillen bei der WM in Boston – das klingt nach erfüllten Träumen.

Also als ich angefangen habe, habe ich nicht mal davon geträumt, in diese Sphären hineinzuschnuppern. Auch als es mit meinem neuen Partner losging, waren da noch Zweifel. Als wir dann bei der EM die Goldmedaille in der Hand hatten, dachte ich: Okay, jetzt habe ich es doch ganz schön weit geschafft. Das war sehr emotional und da war neben großen Glücksgefühlen auch viel Dankbarkeit mir selbst und meinem Partner gegenüber.

Dabei war die Zusammenarbeit mit Nikita Volodin anfänglich durchaus kompliziert, oder?

Ja, tatsächlich. Als er das erste Mal nach Deutschland kam, konnte er weder Englisch noch Deutsch und ich konnte fast kein Russisch. Deswegen wurde viel mit Händen und Füßen kommuniziert und über unseren Trainer hin und her übersetzt. Vielleicht war es gar nicht so schlecht, schließlich trainiert man mehr, wenn man nicht so viel reden kann.

Was für eine emotionale Beziehung entsteht denn im Eiskunstlauf zwischen Partnern, die so sehr aufeinander angewiesen sind?

Es entsteht eine Mischung aus professioneller Partnerschaft und Freundschaft. Man braucht bedingungsloses Vertrauen, und das muss man natürlich erst einmal aufbauen. Wie alle anderen Menschen auch, muss man sich erstmal kennenlernen. Dabei gibt es natürlich auch mal Momente, in denen man keinen Bock auf das Training und einander hat. Wir kriegen das zusammen aber ganz gut geregelt.