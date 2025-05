Aufsteiger Union Berlin hat den ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit in der Frauenfußball-Bundesliga vermeldet. Vom SC Freiburg wechselt die 24-jährige Angreiferin Eileen Campbell nach Köpenick. Das teilte Union am Donnerstag mit.

"Ich freue mich sehr darauf, ab der kommenden Saison hier zu spielen, und ganz besonders auf die Heimspiele im Stadion An der Alten Försterei", so Eileen Campbell über ihren Wechsel zum 1. FC Union Berlin. "In der kommenden Saison möchte ich mit meinen Stärken und meiner Erfahrung dazu beitragen, dass wir uns in der Bundesliga etablieren."

Campbell wechselte im Januar 2024 vom österreichischen Erstligisten FFC Vorderland zum SC Freiburg in die Bundesliga. In ihrem ersten Halbjahr gelangen ihr drei Treffer in zwölf Partien. In der laufenden Saison kommt sie auf einen weiteren Treffer aus zwölf Spielen. Aufgrund einer Verletzungspause kam sie zuletzt in der U20 der Freiburgerinnen zum Einsatz.



Die Fußballerinnen von Union Berlin sicherten sich bereits drei Spiele vor Schluss den Aufstieg in die Bundesliga und machten damit den Durchmarsch in die höchste Spielklasse klar. Am Sonntag (14 Uhr) sind sie zu Gast beim VfL Bochum.