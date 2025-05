Die BR Volleys haben sich erneut zum Meister der Deutschen Volleyball-Bundesliga gekrönt. Am Samstag gewannen die Berliner auch das dritte Finalspiel gegen Herausforderer SVG Lüneburg. Vor mehr als 8.500 Zuschauern in der heimischen Max-Schmeling-Halle setzte sich das Team von Joel Banks mit 3:0-Sätzen durch (25:12; 25:23; 25:21).

Dem Favoriten gelang damit die erhoffte Revanche. Sowohl im Hauptrunden-Rückspiel in der Bundesliga als auch in der Champions League hatten sich die Berliner Lüneburg geschlagen geben müssen - in den Play-offs war das Duell letztlich eine klare Angelegenheit.

Für die Volleys ist es seit 2016 der neunte Titelgewinn in Folge, 2020 gab es aufgrund der Corona-Pandemie keinen VBL-Sieger.