Berlin meint es gut mit seinen Wassertouristen und -sportlern. Spree, Havel und Dahme und all die Buchten und Seen eröffnen eine regelrecht ausufernde Zahl an Freizeitmöglichkeiten. Raus aus dem lauten, beengten, überhitzten Moloch der Stadt? Kein Problem, ab ins nasse Idyll.

Der Umsatz der Wassertourismus-Branche stieg in der Region Berlin-Brandenburg laut einer Studie der Industrie- und Handelskammer in den letzten zehn Jahren von 200 auf 300 Millionen Euro. Auch in diesem Jahr werden Kanus, Stand-up-Paddle oder Party-Dampfer in der warmen Jahreszeit die friedlichen Wasserlandschaften in Wimmelbilder verwandeln.

Dass dadurch Konflikte programmiert sind: logisch. Etwa, wenn Anwohner die Wasserschutzpolizei rufen, weil lärmende Abiturienten im Gummiboot ihre Boombox aufdrehen. Oder weil sich Kanusportvereine über Tretboot-Touristen und deren bahnbrechende Nichtkenntnis der Wasserverkehrsregeln aufregen.