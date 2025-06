Boxnacht in Nürnberg

So. 01.06.25 | 09:59 Uhr

Der 15 Jahre alte Arminius Rolle aus Berlin hat am Samstag seinen ersten Profikampf im Boxen gewonnen. Der Teenager siegte bei der Boxclub 1. FCN Warriors Night in Nürnberg durch technischen K.o. in Runde zwei gegen Constantin Albrecht. Albrecht ist ebenfalls aus Berlin, auch für ihn war es sein erster Profikampf.

"Arminius hat die Marschroute exakt umgesetzt. Ein Wahnsinn, wie cool und effizient er seinen ersten Profikampf absolviert hat", sagte Vater und Trainer Robert Rolle nach der gelungenen Premiere der Nachrichtenagentur DPA.

Rolle gilt als eines der vielversprechendsten Talente im deutschen Boxsport. Sein Vater war 2008 IBF-Europameister im Halbschwergewicht. "Ich bin bereit, Geschichte zu schreiben", habe der 15-Jährige schon vor seinem Kampf voller Entschlossenheit gesagt.