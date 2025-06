Weil sich dann auch noch jemand seinen Instagram-Account genauer ansah und herausfand, dass Hollerbach rechten Podcastern und diversen Nacktmodels folgte, diskutierten endgültig alle über den Blondschopf. Als Union am Sonntag mitteilte, dass der Topscorer zu Mainz 05 wechselt, ging es deutlich ruhiger zu. Zwar hatte Hollerbach schon öffentlich gesagt, dass er im Europapokal spielen wolle und einen Wechsel nicht ausschließe. Aber dass Conference-League-Teilnehmer Mainz ihn kaufen würde, konnten alle Parteien bis zum Ende geheim halten. Sicher ist auch das Teil seines Reifeprozesses, den der Mainzer Sportdirektor Nico Bungert lobte: "Bei Union hat er in den vergangenen beiden Jahren auf und neben dem Platz eine tolle Entwicklung genommen."

Nach 65 Spielen für Union geht der ehrgeizige Angreifer nun also den nächsten Schritt. Hollerbach will schnellstmöglich in die Nationalmannschaft. Und dafür braucht er nach zwei Jahren im Abstiegskampf eine größere Bühne. So hatte er es gegen Ende der vergangenen in einigen Interviews schon angedeutet. Zu oft gab Hollerbach im Berliner Sturm den Alleinunterhalter. Bei Sprints, intensiven Läufen und der Laufdistanz gehört er zu den besten Spielern der Bundesliga. Auch weil die Eisernen mangels eines funktionierenden Offensivspiels oft auf seine Intensität angewiesen waren, um gefährlich zu werden.

Insofern ist Hollerbachs Abgang ein Risiko. Viele seiner 14 Tore in den letzten beiden Saisons sicherten wichtige Punkte, ohne die Union wahrscheinlich abgestiegen wäre. "Er ist ein Spieler, der immer mit hoher Intensität arbeitet – im Spiel wie im Training", kommentierte Sport-Geschäftsführer Horst Heldt. Auch abgesehen von seinen Toren war Hollerbach auffällig. Es ist selten, dass ein Spieler in Interviews direkt nach dem Spiel so klar analysiert, was der Mannschaft fehlte. Mit seinem Ehrgeiz trieb der 24-Jährige auch seine Mitspieler vor sich her.