Im Zuge der Fußballpartie BFC Preussen gegen Eintracht Mahlsdorf in der NOFV-Oberliga Nord ist es am Samstag zu Ausschreitungen gekommen.

Ein Ordner versprühte Reizgas, wodurch sechs Polizisten beeinträchtigt wurden. Sie konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen, teilte die Polizei am Sonntag auf rbb|24-Anfrage mit.

Wegen fahrlässiger Körperverletzung, versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie dem Verstoß gegen das Waffengesetz wurden insgesamt vier Strafanzeigen aufgenommen.

Das Fußballspiel am letzten Spieltag der Oberliga-Saison war gleichbedeutend mit der Entscheidung um den Aufstieg in die Regionalliga Nordost. Der Gastgeber BFC Preussen gewann durch einen umstrittenen Treffer in der Nachspielzeit. Referee Marcel Riemer pfiff danach nicht mehr an.