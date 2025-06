Die Fußballer von Viktoria Berlin sind aus der Regionalliga Nordost abgestiegen und starten in der Spielzeit 2025/26 in der Oberliga.

Nach den regulären 34 Spieltagen der aktuellen Saison belegte der ehemalige Drittligist (2021/22) den 17. Tabellenplatz. Dieser 17. Tabellenplatz hätte zum Klassenerhalt gereicht, wenn sich Meister Lok Leipzig in den Aufstiegsspielen durchgesetzt hätte und aufgestiegen wäre. Allerdings verloren die Leipziger das Duell gegen den Meister der Regionalliga Nord, den TSV Havelse. Leipzig also bleibt weiter in der Regionalliga Nordost, weshalb Viktoria nun den Gang in die Fünftklassigkeit antreten muss.