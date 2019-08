Nachtweih Berlin Samstag, 03.08.2019 | 10:32 Uhr

Eine schöne Geschichte. Eine von so vielen, die Union Berlin ausmachen und immer wieder zeigen, dass dieser Verein lebt und gesund ist, gerade auch durch seine Fans.

Ich drücke die Daumen für einen guten Saisonauftakt nächste Woche im Pokal bzw. in zwei Wochen in der Ersten Fußball-Bundesliga - ein großartiges Abenteuer für Verein und Umfeld!