"Was erlauben Strunz?": Giovanni Trapattonis Wutrede jährt sich am Samstag zum 20. Mal. Auch in Berlin und Brandenburg gab es im Sport immer wieder verbale Entgleisungen. Von "Diese verdammte Fummelei da, es ist zum Kotzen" bis zum profanen "Halt die Fresse". Eine Kollektion der schönsten Aussetzer.