Union Berlin siegt mit Herzschlagfinale in Frankfurt

So 09.03.25 | 22:20 Uhr

Dank einer enormen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit hat Union Berlin nach zuletzt drei Niederlagen in Folge in Frankfurt gewinnen können. Dabei stand der Auswärtssieg kurz vor Schluss bedenklich auf der Kippe.