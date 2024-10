Hertha dreht in Überzahl auf und schlägt Braunschweig

Hertha empfing Braunschweig am 9. Spieltag der 2. Bundesliga: In einer ereignisarmen ersten Spielhälfte ging die Eintracht zunächst mit 1:0 in Führung, es folgte eine turbulente zweite Hälfte, die Hertha BSC doch noch den wichtigen 3:1-Heimsieg bescherte.