Hertha holt in Hannover trotz langer Überzahl nur einen Punkt

So 22.12.24 | 20:10 Uhr

Über eine halbe Stunde lang agierte Hertha BSC in Hannover in Überzahl. Statt drei Punkten gab es für die Berliner am Ende aber selbst noch eine rote Karte und sie mussten sich mit einem Unentschieden zum Jahresabschluss zufrieden geben.