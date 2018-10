Bild: imago/Werner Schulze

Wir schreiben das Jahr 1968: Außenseiter Union Berlin steht im Finale des FDGB-Pokals, dem nationalen Pokalwettbwerb der DDR. In Halle an der Saale treten die Köpenicker als krasseAußenseiter gegen den FC Carl Zeiss Jena an - seines Zeichens DDR-Meister. 42 von 44 Sportredaktionen ostdeutscher Tageszeitungen wetten auf einen Sieg der Jenaer. Doch sie liegen falsch. Meinhard Uentz und Wolfgang Blochwitz schießen die Eisernen zum 2:1-Sieg - und zur absoluten Sensation.