In der ersten Runde des DFB-Pokals geht es für die Berliner Bundesligisten in die Fußballprovinz. Während Hertha beim VfB Eichstätt antreten muss, gastiert Union bei Germania Halberstadt. Wie sie sich schlagen, hören Sie in der Inforadio-Pokalkonferenz.



Reporter: Stephanie Baczyk und Nikolaus Hillmann