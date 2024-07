Helmut Krüger Potsdam Donnerstag, 11.07.2024 | 17:22 Uhr

Jetzt fehlt allerdings noch Jemand vom Amt, der befugt ist, vor den anderen Vieren über die Verfahrensweise Auskunft zu geben. Wie es im typisch Deutschen eben so ist: Die Herrschaft des Regelvollzuges, bis zum Punkt & Komma hinein. Alles andere wäre Kompetenzüberschreitung und Verletzung der Dienstaufsichtspflicht.



Jemand gab mal einen Lagebericht über die historisch hochbedeutende Brücke in Italien, die von Touristen und natürlich auch von fliegenden Händlern aufgesucht wird. Es gab vereinzelt Beschwerden. Also wurde ein Carabieneri beauftragt, nach dem Rechten zu sehen. Vor seinen Augen wurde alles eingepackt, weil der Handel OFFIZIELL nicht sein darf, hinter seinem Rücken dann wieder ausgepackt.



Der wusste das und schaute sich nicht um. Es ging ja um Anerkennung der Regeln und dass es nicht zu doll getrieben wird. - In Deutschland offenbar unmöglich.