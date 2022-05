Bernd Henke Brandenburg an der Havel Freitag, 06.05.2022 | 12:57 Uhr

Die mannschaftliche Geschlossenheit der erfolgreichen Turbine Frauen wird einem sicherlich nervösen Gegner am Samstag keinen Millimeter Raum geben. Falls alles gut geht, werden dank Kooperationspartner Hertha BSC zukünftig "Traumspiele" im ausverkauften Berliner Olympiastadion zur Realität werden können.



Das ist jetzt schon ein kleiner Hinweis für junge Spielerinnen in aller Welt bis zum Transferende im Sommer. Bis dahin läuft die Kaderplanung. Die Potsdamer Neuzugänge erwartet Teamgeist, Diversität, Metropolen-Charme und eine "Nature Landscape" am Trainingsgelände, die inspirativ wirken kann, insbesondere nach Niederlagen. Und ein Trainerteam auf dem "High Level Standard" der Liga.



Im Gegensatz dazu liegt der Bayern Campus am Ende der Welt, in einer Betonlandschaft neben einer Bundeswehr-Kaserne und dem Bundesamt für Strahlenschutz in Milbertshofen, einem Außenbezirk in München Nord.