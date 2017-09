Video: aktuell | 22.09.2017

Großes Marathon-Wochenende - Zwei Kenianer, ein Äthiopier und das schnelle Berliner Pflaster

24.09.17 | 06:05 Uhr

Die drei derzeit besten Marathonläufer der Welt messen sich am Sonntag in der Hauptstadt: die Kenianer Eliud Kipchoge und Wilson Kipsang treffen auf den Äthiopier Kenenisa Bekele. Bei den Frauen ist eine Kenianerin Favoritin. Livestream des Berlin-Marathons - ab 8.55 Uhr im rbb Fernsehen und hier bei rbb|24.

Äthiopiens Lauf-Star Kenenisa Bekele fordert beim Berlin-Marathon am Sonntag Olympiasieger Eliud Kipchoge (Kenia) heraus.



Damit messen sich in diesem Jahr die beiden Vorjahressieger: Bekele hatte im letzten Jahr triumphiert, Kipchoge 2015. Zudem tritt mit Kipchoges kenianischem Landsmann Wilson Kipsang ein weiterer Top-Läufer auf der ultraschnellen Strecke an der Spree an, der ebenfalls bereits in Berlin triumphiert hat: 2013. "Dies ist eine Traum-Konstellation. Nicht oft gibt es die Gelegenheit, dass die drei aktuell stärksten Marathonläufer der Welt in einem Rennen aufeinander treffen", sagte Renndirektor Mark Milde.

Livestream Livestream | 24.09.2017 | ab 8.55 Uhr - Der Marathon von oben Livestream des Berlin-Marathons - ab 8.55 Uhr im rbb Fernsehen und hier bei rbb|24.

Kipchoge will Kimettos Weltrekord

Kipchoge kündigte an, er peile in Berlin den Angriff auf den Weltrekord von Dennis Kimetto an. Der Kenianer war 2014 in Berlin 2:02:57 Stunden gelaufen. "In Monza war ich so nahe daran, die Zwei-Stunden-Marke zu brechen. Jetzt ist der Berlin-Marathon für mich die passende Gelegenheit, den offiziellen Weltrekord anzugreifen", sagte der 32-Jährige. Anfang Mai hatte Kipchoge mit 2:00:25 Stunden die beste jemals gemessene Zeit über die Marathondistanz von 42,195 km erzielt - allerdings unter Laborbedingungen auf der Formel-1-Rennstrecke in Monza. Dort hatten ihm unter anderem wechselnde Tempomacher zur Verfügung gestanden, die ihm vom Start bis ins Ziel Windschatten schufen. Das ist in regulären Rennen nicht erlaubt. Kipchoges Bestzeit liegt bei 2:03:05 Stunden.



Kipchoge ist 32 Jahre alt und blickt auf eine lange und erfolgreiche Karriere als Langstreckenläufer zurück. Er war Weltmeister über 5.000 m (2003), gewann Silber und Bronze bei Olympischen Spielen (2004 und 2008 über 5.000 m) und ist der amtierende Marathon-Olympiasieger (Rio 2016).

Ja, wo laufen sie denn? Interaktive Karte: Strecken, Sperrungen, Strecken, Infos Navigieren Sie sich einfach mit den grauen Bedienfeldern oben links durch die interaktive Karte. Wenn Sie die Karte in Ihrer App nicht sehen können, klicken Sie bitte hier. Teilnehmer erfahren, wo die Marathon-Strecke genau verläuft. Besucher, welche Sehenswürdigkeiten auf dem Weg liegen - und wo sie feiern und das Programm rund um den Marathon erleben können. Und Anwohner sehen, wann welche Straßen gesperrt werden. Berliner und Berlin-Besucher, die dem Marathon vielleicht aus dem Weg gehen wollen, sehen anhand von Verkehrsinfos in Echtzeit, welche Straßen gesperrt sind, wo Staus sind - und welche Umwege sie deshalb einplanen müssen.

Auch Kipsang wird vorn ein Wörtchen mitreden

Wilson Kipsang (35 Jahre) hatte vor vier Jahren seinen großen Tag, als er bei der 40. Auflage in Berlin den Weltrekord seines Landsmanns Patrick Makau von 2:03:38 Stunden auf 2:03:23 schraubte. Doch der Rekord hielt dann gerade einmal ein Jahr: 2014 lief dann Dennis Kimetto auf der schnellen Berliner Strecke als erster Mensch den Marathon schneller als 2:03 Stunden. Bei 2:02:57 blieben die Uhren stehen.



2016 war Kipsang in Berlin dann sogar zehn Sekunden schneller als bei seinem Weltrekord, und doch reichte es nur zum zweiten Platz hinter dem Äthiopier Kenenisa Bekele (35 Jahre), der bei seinem Sieg in persönlicher Bestzeit Kimettos Weltrekord um sechs Sekunden verpasste. Kipsang hatte sich auf der zweiten Streckenhälfte mit Tempoarbeit aufgerieben und auf den letzten beiden Kilometern dem endschnellen Äthiopier nichts mehr entgegenzusetzen. Doch das Rennen vor einem Jahr weckte in Wilson Kipsang die Gewissheit, noch einen sehr schnellen Marathon in den Beinen zu haben. Das will er nun am Sonntag in Berlin beweisen. Kipsang: "Ich bin hochmotiviert und meine Vorbereitung ist so ausgefeilt wie noch nie."

Bekele ist der erfolgreichste Bahn-Langstreckenläufer aller Zeiten. Er war dreimal Olympiasieger und fünfmal Weltmeister, jeweils über 5.000 m und 10.000 m, dazu elf Mal Crosslauf-Weltmeister über die Kurz- und über die Langdistanz. Außerdem hält er die Weltrekorde über 5.000 m und 10.000 m. Auf der Marathonstrecke startete Bekele seit 2014 acht Mal.

Glady Cherono ist bei den Frauen die Favoritin

Top-Favoritin auf den Siegerscheck von 40.000 Euro bei den Frauen ist Gladys Cherono. "Ich bin wieder ganz fit. Mein Ziel ist es, meine persönliche Bestzeit zu unterbieten", sagte die 34-Jährige aus Kenia. Schon vor zwei Jahren hatte sie in Berlin gewonnen und gleich bei ihrem zweiten Marathon mit der Weltklassezeit von 2:19:25 Stunden geglänzt.



Mit fünf Läuferinnen, die Bestzeiten unter 2:24 Stunden haben, ist das Frauenfeld hochkarätig besetzt. Insgesamt 43.852 Läuferinnen und Läufer aus 137 Nationen haben für den Klassiker gemeldet – ein Rekord.

Die Deutschel Läuferin Anna Hahner setzt sich für ihren Berlin-Start ein eher bescheidenes Ziel: "Ich will gesund und lächelnd ins Ziel laufen - dann wird die Zeit auch stimmen", sagte die 27-Jährige. Sie peile allerdings die EM-Norm für 2018 an: 2:32:00. Hahner habe erst seit Juli wieder richtig trainieren können und könne darum wohl auch kaum ihre persönliche Bestzeit von 2:26:44 Stunden angreifen.

44.000 Läufer und Läuferinnen, dazu viele Biker und Rollstuhlfahrer

Insgesamt 43.852 Läuferinnen und Läufer, 188 Handbiker und 49 Rollstuhlfahrer werden am Sonntag voraussichtlich von mehr als einer Million Zuschauer über die 42,195 km lange Strecke begleitet. Der Start des Läuferfeldes findet am Sonntag um 9.15 Uhr statt, die Rennrollstuhlfahrer gehen um 8.45 Uhr auf die Strecke, die Handbiker um 8.58 Uhr.

Bart Swings gewinnt Rennen der Inline-Skater

Bereits am Samstag fand das Rennen der Inlineskater statt. Zum fünften Mal seit 2013 hat hier Bart Swings den Berlin-Marathon gewonnen. Zum Auftakt des Marathon-Wochenendes absolvierte der Belgier am Samstag die rund 42,2 Kilometer lange Strecke durch die Hauptstadt in 58:42 Minuten. Damit verfehlte er seinen zwei Jahre alten Streckenrekord von 56:49 Minuten deutlich. Eine Überraschung gab es bei den Frauen, denn hier lagen zwei Argentinierinnen vorn, die zuvor kaum jemand auf der Rechnung gehabt haben dürfte: Maria Yaqueline Arias kam in neuer Berliner Bestzeit von 1:06:35 Stunden drei Sekunden vor ihrer Landsfrau Rocio Berbel Alt (1:06:38) ins Ziel. Dritte wurde die Siegerin von 2015, Sandrine Tas aus Belgien, in 1:11:59 Stunden.

Blick zurück: Der Berlin-Marathon-2016

Am Rand stehen und still zuschauen? Für Zuschauer des Berlin-Marathons gilt das ganz und gar nicht. Wer hier zuschaut, feuert an und unterstützt. Typisch Berlin: So manches Schild ziert flapsige, dafür aber motivierende Schriftzüge.

Laufen ist ein lauter Sport: Trommler vor Bundeskanzleramt feuern die Sportler 2013 an.

Mit Berlin-Krone und Tröte macht das Anfeuern mehr Spaß.

Begeistern nicht nur amerikanische Football-Spieler, sondern auch Berliner Marathonläufer: Eine Gruppe von Cheerleadern während des 34. Berlin-Marathons.



Zu einer funktionalen Ausstattung eines Berlin-Marathon-Zuschauers gehört nicht nur Regenkleidung, sondern auch Trinkflaschen für die Teilnehmer.

Selbst gesunde Snackangebote finden sich in den Reihen der Zuschauer.

Ablenkung oder Abwechslung? Beim Berlin-Marathon gibt es keine Regel, die Kostüme verbietet.

Schließlich tun auch die Marathon-Läufer ihr Bestes, um die Zuschauer zu belustigen.



Dank ihres Kostüms haben "Asterix" und "Obelix" im Jahr 2010 einen besonderen Wiedererkennungswert unter den rund 40.000 Läufern.



Auch im Jahr 2012 gingen die Beiden im gleichen Kostüm an den Start.

Geballte Frauenpower: Fünf Marathon-Teilnehmerinnen im Jahr 2010.



Ein Hingucker unter den Skatern: Der grüne Kunsthaar-Helm. | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen