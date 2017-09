Video: rbb um6 | 21.09.2017 | Video: Torsten Michels

Anna Hahner startet beim Berlin-Marathon - Ein Zwilling kommt dieses Jahr allein

21.09.17 | 18:56 Uhr

139 Tage: So lange musste Langstreckenläuferin Anna Hahner wegen einer Verletzung pausieren. Beim Berlin-Marathon misst sie sich nun wieder mit der Weltspitze. Ihre Zwillingsschwester Lisa wird allerdings fehlen.



Sie wirkt konzentriert, aber gleichzeitig sehr gut gelaunt. Bei der Pressekonferenz vor dem Berlin-Marathon hört Anna Hahner ganz genau hin, was die Konkurrenz zu sagen hat. Ein Schmunzeln ist auf ihren Lippen zu erkennen. Für die 28-Jährige ist es überhaupt schon eine Freude, wieder zum Kreis der weltbesten Läuferinnen zu gehören. Bereits bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro wurde bei ihr ein Sehnenanriss am rechten Oberschenkel festgestellt. Nun gibt sie in Berlin in Marathon-Comeback. Als sie nach ihren Gefühlen vor dem Lauf gefragt wird, beschreibt sie ihre große Vorfreude: "Auch wenn es mein vierter Berlin-Marathon ist, ist es für mich gefühlt ein Neuanfang. Es wird ein tolles Gefühl, wieder an der Startlinie eines Marathons zu stehen."



Harsche Kritik nach den Olympischen Spielen von Rio

Normalerweise gibt es Anna Hahner nur im Doppelpack mit ihrer Zwillingsschwester Lisa. Die geht am Sonntag jedoch nicht an den Start. Lisa startete erst am vergangenen Sonntag beim Marathon in Kapstadt, musste aber kurz vor Kilometer 25 aufgeben. In Rio sorgten die Schwestern für Schlagzeilen, als sie Hand in Hand und lachend über die Ziellinie liefen. Mit einer Zeit, die 19 Minuten langsamer war als ihre Bestzeiten, sorgte dieses Verhalten allerdings für Kritik. "Es wirkte so, als absolvierten sie einen Volkslauf und nicht die olympische Entscheidung", spottete DLV-Sportdirektor Thomas Kurschilgen über die Platzierungen an Stelle 81 beziehungsweise 82 beim bislang wichtigsten Wettlauf im Leben der beiden.



"2:32:00 Stunden sind schon ein Ziel"

Wegen ihrer Oberschenkelverletzung konnte Anna Hahner erst seit Juli wieder voll ins Training einsteigen. Deshalb macht sie sich keinen Druck, am Sonntag ihre persönliche Bestzeit anzugreifen, die sie mit einer Zeit 2:26:44 Stunden beim Berlin-Marathon 2014 erreicht hat. "Die schlimmste Drucksituation war für mich, überhaupt fit und gesund bei einem Herbstmarathon an den Start gehen zu können", sagte sie. Die Norm für die Europameisterschaft 2018 will sie aber schon erreichen. "2:32:00 Stunden sind schon ein Ziel." Ihre Konkurrenz in Berlin ist stark. Top-Favoritin auf den Siegerscheck von 40.000 Euro ist Gladys Cherono. "Ich bin wieder ganz fit. Mein Ziel ist es, meine persönliche Bestzeit zu unterbieten", sagte die 34-Jährige aus Kenia. Schon vor zwei Jahren hatte sie in Berlin gewonnen und gleich bei ihrem zweiten Marathon mit einer klasse Zeit von 2:19:25 Stunden geglänzt. Insgesamt werden fünf Läuferinnen zu dem hochkarätigen Feld gehören, deren Bestzeit unter 2:24 Stunden liegt.



Berlin-Marathon 2016 Die Schnellsten kommen aus Äthiopien - Bekele siegt beim Berlin-Marathon - Weltrekord knapp verfehlt Kenenisa Bekele hat die Nase vorn: Der Äthiopier gewinnt den 43. Berlin-Marathon vor Wilson Kipsang aus Kenia - und verfehlt den Weltrekord um nur sechs Sekunden. Auch die schnellsten Frauen kommen aus Äthiopien, allen voran Aberu Kebede. Die besten deutschen Teilnehmer, Steffen Uliczka und Katharina Heinig, laufen persönliche Bestzeiten.

Der entscheidende Unterschied zu Cherono

Cherono und Hahner kehren zwar beide nach Verletzungen auf die Marathon-Bühne zurück. Hahner sieht jedoch einen wesentlichen Unterschied zwischen sich und der Kenanerin: "Die läuft in einer anderen Sphäre würde ich sagen", sagte sie Hahner lachend. "Ich werde erst hinterher erfahren, wie schnell sie ist. Beim Start sehe ich sie und dann im Ziel, wenn sie schon das Handruch und die Trinkflasche in der Hand hat". Die äthiopischen Mitfavoritinnen sind Amane Beriso (Zweite in Dubai 2016 in 2:20:48), Gulume Tollesa (Siegerin in Frankfurt 2015 mit 2:23:12) und Ruti Aga (Dritte in Berlin 2016 mit 2:24:41) sowie die Kenianerin Valary Aiyabei (Siegerin in Prag 2017 in 2:21:57) werden alle vorne mitmischen. Insgesamt sind 43.852 Läuferinnen und Läufer aus 137 Nationen für den Klassiker gemeldet - ein Rekord. Für Anna Hahner und alle anderen gilt am Sonntag das Gleiche: Immer schön der blauen Markierung auf den Berliner Straßen folgen - der sogenannten Ideallinie.