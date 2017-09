Das Loch war winzig. Viel kleiner als ein Nadelöhr. Trotzdem besaß es die Wucht, das Leben von Christian Mauser von einem Moment auf den nächsten auf den Kopf zu stellen. Denn das Loch wurde im Herzen seines ungeborenen Sohnes entdeckt. Als Mauser diese Diagnose mitgeteilt wurde, sei es erst einmal sehr still in seinem Leben geworden. Ganz viele Dinge wurden unwichtig.

Ein paar Monate nach der Geburt verschwand das kleine Loch wieder. Ganz von alleine. Nur aus dem Kopf des Vaters will das Loch nicht mehr verschwinden. Die Angst vor so einem drastischen Verlust beschäftigt seine Gedankenwelt noch heute. "Was wäre, wenn ich nicht hier wäre? Wer würde sich dann um meinen Sohn kümmern? Klar, ich lebe in Deutschland, aber was wäre, wenn das nicht so wäre?"

Gleichzeitig sei ihm bewusst geworden, was für ein Geschenk die Geburt eines gesunden Kindes ist. Er beschloss, sein Hobby zum Spendensammeln zu nutzen. Am Sonntag läuft er im Namen einer Wohltätigkeitsorganisation den Berliner Marathon. "So kann ich dieses Glücksgefühl, dass ich seit der Geburt meines Sohnes in mir trage, für etwas Gutes nutzen."