Am Wochenende ist es wieder soweit: Beim 44. Berlin-Marathon laufen, skaten und rollen mehrere zehntausend Teilnehmer gut 42 Kilometer durch die Hauptstadt. Am Samstagnachmittag sind die Inlineskater dran. Am Sonntagmorgen starten zunächst die Rollstuhlfahrer und Handbiker, ehe sich die Läufer auf die Strecke begeben. Das Großevent führt zu erheblichen Verkehrseinschränkungen - nicht nur für Autofahrer, sondern auch für Radfahrer und Fußgänger.

Auch Fußgänger und Radfahrer können die Marathonstrecke durch Mitte, Charlottenburg-Wilmersdorf, Friedrichshain-Kreuzberg und Tempelhof-Schöneberg nicht ohne weiteres queren. Das ist besonders misslich, da am Sonntag die Bundestagswahl ansteht - der Weg zur Wahlurne wird unter Umständen durch den Marathon behindert. Deshalb haben Landeswahlleiterin und Marathon-Veranstalter SCC Events 31 Stellen erarbeitet, an denen eine Überquerung der Strecke möglich ist. Die Wege dorthin sollen ausgeschildert werden.

Auch wer am Wochenende gar nicht mit dem Auto unterwegs sein will, ist möglicherweise vom Marathon betroffen - denn an den Laufstrecken ist Halten teilweise verboten. Sein Auto hier abzustellen oder stehen zu lassen, kann also teuer werden. 2016 ließ die Polizei mehrere hundert Autos "umsetzen". Die Halteverbotsschilder würden aber frühzeitig aufgestellt, verspricht die Polizei. Erste Sperrungen gibt es bereits von Dienstag, 19. September, an auf der Straße des 17. Juni im Tiergarten.

Hier starten die Läufer traditionell. Die Route führt über den Ernst-Reuter-Platz nach Alt-Moabit, am Bundeskanzleramt vorbei geht es über die Torstraße zum Strausberger Platz. Hier biegen die Läufer Richtung Süden ab nach Kreuzberg, über das Kottbusser Tor führt die Strecke nach Neukölln bis zum Herrmannplatz. An der Hasenheide vorbei geht es wieder Richtung Westen. Das Rathaus Schöneberg passierend die Teilnehmer, anschließend geht es durch Wilmersdorf weiter nach Zehlendorf am Platz am Wilden Eber vorbei. Hier führt die Strecke wieder stadteinwärts über den Hohenzollerndamm. Den Kurfürstendamm und die Gedächtniskirche passieren die Läufer, bevor sie über den Wittenbergplatz vorbei zum Potsdamer Platz kommen. Die letzten vier Kilometer führen am Gendarmenmarkt vorbei zur Zielgeraden Unter den Linden. Das Ziel passieren die Sportler kurz nachdem sie durchs Brandenburger Tor gelaufen sind.