Sie können Ihre Zieleinläufe durchs Brandenburger Tor schon gar nicht mehr zählen? Sie sind in der Lage, die 42,195 Kilometer durch Berlin mit verbundenen Augen zu laufen? Sie sind gerade rechtzeitig zum Start am Sonntag aus dem Höhentrainingslager in Kenia zurück? Dann sind Sie reif für unser Quiz zum Berlin-Marathon.