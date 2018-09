imago/diverse - Collage: rbb|24 Video: Abendschau | 14-09.2018 | Dorte Störmann | Bild: imago/diverse - Collage: rbb|24

Das Marathon-Wochenende 2018 - Berlin fährt, läuft und rollt

15.09.18 | 08:29 Uhr

Autofahrer, aufgepasst - Berlin ist am Wochenende wieder die Hauptstadt des Marathons: 44.389 Läuferinnen und Läufern gehen am Sonntag auf die Strecke, ein neuer Rekord - plus Handbiker und Rollis. Und schon am Samstag sind über 5.000 Inlineskater am Start.



Wenn am Sonntag der Startschuss zum 45. Berlin-Marathon fällt, wird das Feld so bunt und groß wie nie zuvor sein: 44.389 Läuferinnen und Läufer gehen an den Start, hinzu kommen 180 Handbiker und 63 Athleten, die die 42,195 Kilometer mit dem Rennrollstuhl bewältigen wollen.

Live beim rbb rbb/Gundula Krause Am Sonntag ab 9.00 Uhr - rbb-Fernsehen berichtet live Von 9.00 bis um 14.00 wird das rbb-Fernsehen am Sonntag vom Marathon berichten. Jessy Wellmer moderiert.

Angesichts dieser Zahlen rückt ein weiterer Rekord in greifbare Nähe: zum ersten Mal in der langen Geschichte des Berlin-Marathons könnten am Ende über 40.000 Teilnehmer das Ziel erreichen. In der Kategorie "Finisher" würde Berlin damit den Marathon-Lauf in London überholen und auf den vierten Platz vorrücken - hinter New York, Paris und Chicago.

Ein ganzes Wochenende im Zeichen des Marathons

Doch Marathon in Berlin, das ist nicht einfach nur ein einzelner Lauf, sondern ein Laufevent, das das ganze Wochenende über die Straßen von Berlin beherrscht - vom Bambini-Lauf auf dem Tempelhofer Feld bis zu den Topläufern aus Kenia, die im Ziel kurz hinter dem Brandenburger Tor einen neuen Weltrekord erzielen wollen. Doch bereits am Samstagmorgen haben sich viele hundert Läuferinnen und Läufer auf den Weg gemacht, um sich beim traditionellen Frühstückslauf auf das große Ereignis einzustimmen. Vom Schloss Charlottenburg laufen sie hinüber zum Olympiastadion. Autofahrer sollten sich daher schon am Samstagvormittag auf Behinderungen einstellen - und das gilt im Grunde für das gesamte Wochenende. Ein Überqueren der Skater- bzw. Laufstrecke ist während der Veranstaltungen nicht möglich. Welche Straßen ab wann und wie lange gesperrt sind, erfahren Sie hier.

Duell der Giganten bei den Männern

Bei den Männern wird es diesmal ein Rennen der Superlative geben: Vorjahressieger Eliud Kipchoge aus Kenia trifft auf seinen Landsmann Wilson Kipsang, der 2013 in Berlin gegen Kipchoge gewann und den damals aktuellen Weltrekord um 15 Sekunden auf 2:03:23 verbesserte. Allerdings war Kipsang nur ein Jahr lang der schnellste Marathonläufer der Welt, denn 2014 schnappte ihm Dennis Kimetto - ebenfalls aus Kenia, ebenfalls in Berlin - den Titel wieder weg.

Seit vier Jahren nun schon warten Marathon-Fans in aller Welt auf einen neuen Weltrekord, und Kipchoge dürfte der wohl heißeste Anwärter darauf sein. Zwar hat der 33-Jährige zehn seiner elf Marathon-Rennen gewonnen und dabei eine Menge Geld verdient - doch den Weltrekord hat er bisher nicht geknackt. Dafür lief der Medienstar im vergangenen Jahr in Berlin die schnellste Zeit, die jemals bei einem Regenrennen erzielt wurde (2:03:32) - und seine persönliche Bestzeit ist nur acht Sekunden vom Weltrekord entfernt.

Schnell im Regen: Vorjahressieger Eliud Kipchoge aus Kenia Bild: imago sportfotodienst

Auch bei den Frauen kommt die Favoritin aus Kenia

Auch bei den Frauen kommt die Favoritin aus Kenia: Nach 2015 und 2017 will Gladys Cherono den Berlin-Marathon am Sonntag zum dritten Mal gewinnen. Im vergangenen Jahr brauchte sie dazu im Regen 2:20:23 Stunden. Bei trockenem Wetter dürfte es schneller gehen - doch der Uralt-Weltrekord von Paula Radcliffe liegt in weiter Ferne. Im Jahr 2003 lief die Britin bei ihrem Heim-Marathon in London fast unglaubliche 2:15:25 Stunden.

Ganz in Blau: Vorjahressiegerin Gladys Cherono, ebenfalls aus Kenia | Bild: imago/Tilo Wiedensohler

Doch an diesem Sonntag geht es bei den Frauen nicht um eine neue Bestzeit, sondern vor allem um den Sieg, und da hat auch Edna Kiplagat gut Chancen. Die Landsfrau von Cherono hat bereits alle wichtigen Marathons gewonnen: 2010 in New York, 2014 in London und 2017 in Boston - nun soll Berlin dazukommen. Gute Aussichten hat auch Tirunesh Dibaba. Die Äthiopierin ist dreifache Olympiasiegerin über 10.000 Meter und möchte in Berlin ihre Marathon-Bestzeit von 2:17:56 Stunden unterbieten.

Zeitplan für das Marathon-Wochenende Samstag Ab 9.30 Uhr gibt es einen sechs Kilometer langen Frühstückslauf vom Schloss Charlottenburg zum Olympiastadion. Um 11 Uhr startet der Bambini-Lauf auf dem Tempelhofer Feld. Um 15:10 Uhr beginnt der Mini-Marathon an der Potsdamer Straße - mit Ziel 17. Juni, und um 15:30 Uhr starten die Inline-Skater auf der Straße des 17. Juni. Sie fahren die offizelle Laufstrecke, Zieleinlauf ist also wieder am 17. Juni.

Sonntag Die Handbiker starten um 8:50 Uhr. Um 8:56 Uhr folgen die Rollstuhlfahrer. In vier Startwellen (9:15 Uhr, 9:25 Uhr, 9:45 Uhr und 10:05 Uhr) gehen dann die Marathon-Läufer auf die Strecke. Die vierte Welle um 10:05 Uhr ist neu: sie ist für die langsameren Teilnehmer (ab 4:15 Stunden) sowie für die Marathon-Debütanten gedacht, die gemeinsam in Block H starten.

Deutsche Inline-Skater sind vorne mit dabei

Höhepunkt am Samstag (15.30 Uhr) ist zunächst das Rennen der Inline-Skater, die so schnell unterwegs sind, dass sie traditionell schon immer am Vortag starten. Fünfmal in Folge sicherte sich Bart Swings bereits den Titel in Berlin - und blieb dabei fünfmal unter einer Stunde: Im vergangenen Jahr benötigte der Belgier für die gut 42 Kilometer exakt 58 Minuten und 42 Sekunden. In diesem Jahr allerdings könnte sein Siegeszug beendet werden: Felix Rijhnen aus Darmstadt, amtierender Inline-Weltmeister, gilt am Samstag als heißer Favorit. Bei den Frauen wird Maira Yaqueline Arias aus Argentinien, die Überraschungssiegerin von 2017 und aktuelle Streckenrekordhalterin (1:06:35), alles geben, um ihren Titel zu verteidigen. Hoffnungen auf eine vordere Platzierung machen sich aber auch die beiden Deutschen Katharina Rumpus und Mareike Thum.

Bei den "Rollis" fährt ein Großteil der Weltelite mit

Auch das Feld der Renn-Rollstuhlfahrer ist in diesem Jahr besonders stark besetzt. Beim Rennen am Sonntag ist ein Großteil der Weltelite am Start, angeführt vom Star der Szene, dem Schweizer Marcel Hug. Außerdem dabei: der mehrmalige britische Paralympics-Sieger David Weir sowie weitere schnelle Briten und Japaner. Bei den Frauen kommt es zum Showdown zwischen Tatyana McFadden (USA) und der Schweizerin Manuela Schär.

Die Bambinis laufen auch in diesem Jahr auf dem Tempelhofer Feld.

Mini-Marathon und Bambini-Lauf

Allerdings: Die Ausnahmezeiten, die an der Spitze des Feldes gelaufen, gerollt oder gefahren werden, sind für die meisten Läuferinnen und Läufer eher nebensächlich - wollen sie doch vor allem ihre ganz persönlichen Ziele erreichen und dabei möglichst viel Spaß auf der Strecke haben - wofür auch in diesem Jahr einige hunderttausend Menschen und zahlreiche Musikgruppen sorgen werden. Wie beliebt der Berlin-Marathon bei den Breitensportlern ist, lässt sich auch an den Teilnehmer-Zahlen beim Mini-Marathon der Schulen ablesen. Dieser führt am Samstag wie gewohnt über 4,2195 Kilometer - also über ein Zehntel der klassischen Marathon-Distanz. Bei der 30. Auflage werden mehr als 10.000 Jungen und Mädchen am Start sein, sagt der Geschäftsführer von SCC-Events, Jürgen Lock. "Das ist die größte Zahl, die wir bisher hatten." Ebenfalls am Samstag findet der Bambini-Lauf für die ganz Kleinen statt. Los geht's auf dem Vorfeld des früheren Flughafens Tempelhof. Ab 11.00 Uhr stehen für Kinder bis zu einem Alter von zehn Jahren Distanzen von 200 bis 800 Meter auf dem Programm.

Die Marathon-Strecke Die Strecke für die Inline-Skater am Samstag wie auch für die Läufer am Sonntag beginnt auf der Straße des 17. Juni und führt - wie bereits im vergangenen Jahr - über den Ernst-Reuter-Platz nach Alt-Moabit. Am Bundeskanzleramt vorbei geht es über die Torstraße zum Strausberger Platz. Ab da geht es Richtung Süden nach Kreuzberg: über das Kottbusser Tor führt die Strecke nach Neukölln bis zum Hermannplatz. An der Hasenheide vorbei geht es wieder Richtung Westen. Die Läufer passieren das Rathaus Schöneberg, danach geht es durch Wilmersdorf weiter nach Zehlendorf am Platz am Wilden Eber vorbei. Dann führt die Strecke wieder stadteinwärts über den Hohenzollerndamm, den Kurfürstendamm, den Wittenbergplatz zum Potsdamer Platz. Die letzten vier Kilometer führen am Gendarmenmarkt vorbei zur Zielgeraden Unter den Linden. Das Ziel passieren die Sportler dann, kurz nachdem sie durchs Brandenburger Tor gelaufen sind.



Auto besser stehen lassen: Umfangreiche Sperrungen

Die Autofahrer müssen sich am Marathon-Wochenende auf umfangreiche Straßensperrungen einstellen. Laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) bleibt die Straße des 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und und Yitzhak-Rabin-Straße bis Montagnacht gesperrt. Zusätzlich sind bis Montag die Ebertstraße zwischen Behrenstraße und Scheidemannstraße sowie die Yitzhak-Rabin-Straße nicht befahrbar.



Von den Sperrungen am Samstag und Sonntag betroffen sind laut VIZ viele Straßen entlang der Laufstrecken in den Bezirken Mitte, Charlottenburg-Wilmersdorf, Friedrichshain-Kreuzberg und Tempelhof-Schöneberg. Unter anderem sind die Potsdamer Straße, der Boulevard Unter den Linden, die Wilhelmstraße und die Behrenstraße teilweise gesperrt. Dagegen bleiben der Tiergarten-Tunnel und der Tunnel Grunerstraße in Mitte für den Fahrzeugverkehr geöffnet.



Sperrungen und Verkehrsbeeinträchtigungen beim Berlin-Marathon Samstag, 15. September 2018 10 Uhr bis etwa 19 Uhr: Für die Vorbereitung des Startbereiches des Mini-Marathons werden bereits der Matthäikirchplatz sowie die Sigismundstraße zwischen Potsdamer Straße und Hitzigallee gesperrt. 13.30 Uhr bis 19 Uhr: Die Potsdamer Straße zwischen Stresemannstraße und Reichpietschufer ist gesperrt. 14.30 bis etwa 19 Uhr: Die gesamte Laufstrecke der Skaterinnen und Skater ist gesperrt.

14.30 Uhr bis etwa 20 Uhr: Die Straße Unter den Linden ist gesperrt vom Pariser Platz bis zur Glinkastraße. ZUSÄTZLICHE VERKEHRSBEEINTRÄCHTIGUNG:

Von 14.30 bis 19 Uhr ist der Verkehr auf dem gesamtem Verlauf der Skaterstrecke beeinträchtigt.

Sonntag, 16. September 2018 7.15 bis 17 Uhr: Sperrung der Straße Unter den Linden von Wilhelmstraße bis Glinkastraße.



7:30 Uhr bis etwa 17 Uhr: Sperrung der Marathonstrecke. Die Sperrungen werden schrittweise nach dem Durchlauf der Teilnehmer wieder aufgehoben. ZUSÄTZLICHE VEHRKEHRSBEEINTRÄCHTIGUNGEN: 7.45 Uhr bis 17 Uhr: Mitte/ Charlottenburg/ Wilmersdorf



8 Uhr bis 13 Uhr: Friedrichshain/ Kreuzberg/ Neukölln



8.15 Uhr bis 15.45 Uhr: Tempelhof/ Schöneberg



Weitere Hinweise Während der genannten Zeiten wird ein Überqueren der Laufstrecke mit Kraftfahrzeugen überhaupt nicht und für Fußgänger nur eingeschränkt möglich sein. Hotline der Polizei: (030) 4664 740790

Samstag, 15.09.2015, 12:30 Uhr – 18.30 Uhr

Sonntag, 16.09.2015, 7 Uhr – 16.30 Uhr Die Polizei weist darauf hin, dass der Tiergartentunnel ohne Einschränkungen befahrbar sein wird. Der Autotunnel Grunerstraße (Mitte) steht zum Queren der Veranstaltungsstrecke für den Fahrzeugverkehr zur Verfügung.