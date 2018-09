Eliud Kipchoge gewinnt Berlin-Marathon in Weltrekordzeit

Was für ein Rennen: Eliud Kipchoge ist vom Start weg einfach sein Tempo gelaufen und hat die 45. Ausgabe des Berlin-Marathons gewonnen. Der Kenianer knackte zudem mit 2:01:39 den Weltrekord. Berlin wurde damit seinem Ruf als Weltrekord-Strecke gerecht.

Der 33-Jährige hatte den Berlin-Marathon bereits 2015 und 2017 gewonnen. Die Bestzeit lag zuvor bei 2:02:57, aufgestellt von Dennis Kimetto 2014 in Berlin. Für den Sieg erhält Kipchoge 40.000 Euro, für den Weltrekord gibt es nochmal 50.000 Euro extra und 30 000 Euro zusätzlich als Zeit-Bonus, weil er unter 2:04 Stunden blieb.

Eliud Kipchoge hat zum dritten Mal den Berlin-Marathon gewonnen. Der Kenianer rannte am Sonntag in Weltrekordzeit zum Sieg - für die 42,195 Kilometer brauchte er 2:01:39.

Der 33 Jahre alte Kenianer Kipchoge wurde am Sonntag seiner Favoritenrolle gerecht und bestimmte das Rennen vom Start an. "Ich war perfekt vorbereitet und wollte nur mein Rennen laufen. Nun bin ich unendlich dankbar und glücklich", sagte der Sieger. Schon nach fünf Kilometern hatte er einen Vorsprung von neun Sekunden auf Verfolger Kipsang. Die Halbmarathon-Marke passierte Kipchoge in 61:06 Minuten - da war er schon 39 Sekunden schneller als Kimetto bei seinem Rekord-Rennen.

Kipchoge sorgte bei der 45. Auflage des Marathon-Klassikers für den bereits achten Männer-Weltrekord in Berlin seit 20 Jahren. Die letzten sieben fielen alle auf dem schnellen Hauptstadt-Kurs.