Es war Ihr dritter Versuch, hier in Berlin den Weltrekord zu brechen. Wie wichtig war dieses Ziel für Sie?

Es war fast schon kritisch, wie wichtig das für mich war. Ich war schon in der Vergangenheit sehr nah dran. Aber da ich gestern so gut in Form war, war es fast zwingend wichtig, dass es auch klappt. Ich hoffe, auch in Zukunft noch Marathons zu laufen, aber ich weiß nicht, wann und wo. Jetzt muss ich mich erstmal vollständig erholen. Aber ich liebe meinen Sport immer noch und habe auch noch Motivation, in der Zukunft zu laufen.