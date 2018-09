Der Berliner Menschenrechtler Peter Steudtner und Amnesty International initiieren parallel zum Berlin-Marathon am Sonntag einen Solidaritätslauf für bedrohte Menschenrechtsverteidiger.

Unter dem Motto #RunForRightsdefenders werde Steudtner am Potsdamer Platz auf kleiner Fläche im Kreis laufen, kündigte Amnesty in Berlin an. Der Menschenrechtler spiele dabei auch auf seine eigene Haftzeit 2017 in der Türkei an, als die türkischen Behörden ihn und neun andere Menschenrechtsaktivisten zu Unrecht monatelang festgehalten hatten.