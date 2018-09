imago/Tilo Wiedensohler Audio: rbb | 10.09.2018 | Matthias Bartsch | Bild: imago/Tilo Wiedensohler

Sperrungen beim Berlin-Marathon 2018 - Wo am Wochenende kein Durchkommen ist

12.09.18 | 13:35 Uhr

Berlin-Marathon ist mehr als nur ein einfacher Marathon-Lauf: Auch Kinder, Skater und Menschen mit Behinderungen gehen bei verschiedenen Läufen auf die Strecke. Das bedeutet: Straßensperrungen, Parkverbote und Umleitungen - und das schon Tage vorher.

Damit am Wochenende beim 45. Berlin-Marathon wieder Zehntausende durch die Hauptstadt laufen, skaten und rollen können, brauchen sie Platz. Um das Ganze sicher über die Bühne zu kriegen, müssen vor allem Autofahrer, aber auch Radfahrer und Fußgänger erhebliche Einschränkungen hinnehmen - und zwar bereits im Vorfeld des Laufs. Tausende zusätzliche Verkehrsschilder weisen dafür auf die Behinderungen durch den Marathon hin. Laut Polizei ist für die Autofahrer die erste Regel: Meiden Sie die Berliner Innenstadt sowie die Straßen an und um die Strecke.

Auch Fußgänger und Radfahrer können die Marathonstrecke durch Mitte, Charlottenburg-Wilmersdorf, Friedrichshain-Kreuzberg und Tempelhof-Schöneberg nicht ohne weiteres queren.

Busse und Trams werden umgeleitet

Von den Straßensperrungen sind auch 35 Bus- und neun Straßenbahnlinien sowie der Busersatzverkehr für die südliche U3 betroffen. Die Linien werden am Wochenende zeitweise unterbrochen, umgeleitet, verkürzt oder geteilt. Wegen der Vorbereitungen im Start- und Zielbereich ist die Buslinie 100 bereits ab Freitag zwischen Großer Stern und Brandenburger Tor unterbrochen. Alle Informationen zu den veränderten Linienführungen finden sich tagesaktuell auf bvg.de. Wer sich am Wochenende in der Berliner Innenstadt bewegen möchte, nutzt dafür also am besten U- und S-Bahnen.

Sperrungen und Verkehrsbeeinträchtigungen beim Berlin-Marathon Dienstag, 11. September 2018 Seit sechs Uhr ist die Straße des 17. Juni beidseitig zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Platz des 18. März gesperrt - bis Montag, 23:59 Uhr.

Donnerstag, 13. September 2018 Ab sechs Uhr: Sperrung der Straße des 17. Juni beidseitig zwischen Großer Stern und Yitzhak-Rabin-Straße bis Montag, 17. 09. 2016, sechs Uhr.

Freitag, 14. September 2018 SPERRUNGEN: Ab sechs Uhr: Platz des 18. März und Ebertstraße zwischen Behrenstraße und Scheidemannstraße bis Montag, 17. September 2016, sechs Uhr. Ab 18 Uhr Sperrung der Yitzhak-Rabin-Straße und Heinrich-von-Gagern-Str. (zwischen Otto-von-Bismarck-Allee und Straße des 17. Juni), Paul-Löbe-Allee (zwischen Reichstag und Bundeskanzleramt), Scheidemannstraße, ab Ebertstraße bis östliche Vorfahrt Haus der Kulturen der Welt ab bis Montag, 17. September 2018, sechs Uhr.



Samstag, 15. September 2018 SPERRUNGEN:



14.30 Uhr bis etwa 20 Uhr: Die Straße Unter den Linden ist gesperrt vom Pariser Platz bis zur Glinkastraße. 10 Uhr bis etwa 19 Uhr: Für die Vorbereitung des Startbereiches des Mini-Marathons werden bereits der Matthäikirchplatz sowie die Sigismundstraße zwischen Potsdamer Straße und Hitzigallee gesperrt. 13.30 Uhr bis 19 Uhr: Die Potsdamer Straße zwischen Stresemannstraße und Reichpietschufer ist gesperrt. 14.30 bis etwa 19 Uhr: Die gesamte Laufstrecke der Skaterinnen und Skater ist gesperrt. VERKEHRSBEEINTRÄCHTIGUNG:



14.30 bis 19 Uhr: Der Verkehr ist auf dem gesamtem Verlauf der Skaterstrecke beeinträchtigt.

Sonntag, 16. September 2018 SPERRUNGEN:

7.15 bis 17 Uhr: Sperrung der Straße Unter den Linden von Wilhelmstraße bis Glinkastraße.



7:30 Uhr bis etwa 17 Uhr: Sperrung der Marathonstrecke. Die Sperrungen werden schrittweise nach dem Durchlauf der Teilnehmer wieder aufgehoben.



VEHRKEHRSBEEINTRÄCHTIGUNGEN:

7.45 Uhr bis 17 Uhr: Mitte/ Charlottenburg/ Wilmersdorf



8 Uhr bis 13 Uhr: Friedrichshain/ Kreuzberg/ Neukölln



8.15 Uhr bis 15.45 Uhr: Tempelhof/ Schöneberg



Weitere Hinweise Während dieser Zeiten wird ein Überqueren der Laufstrecke mit Kraftfahrzeugen nicht und für Fußgänger leider nur eingeschränkt möglich sein. Hotline der Polizei: (030) 4664 740790

Samstag, 15.09.2015, 12:30 Uhr – 18.30 Uhr

Sonntag, 16.09.2015, 7 Uhr – 16.30 Uhr Die Polizei weist darauf hin, dass der Tiergartentunnel ohne Einschränkungen befahrbar sein wird. Der Autotunnel Grunerstraße (Mitte) steht zum Queren der Veranstaltungsstrecke für den Fahrzeugverkehr zur Verfügung.

Halteverbote entlang der Strecke - ähnlicher Streckenverlauf wie 2017

Auch wer am Wochenende gar nicht mit dem Auto unterwegs sein will, ist möglicherweise vom Marathon betroffen - denn an den Laufstrecken ist Halten teilweise verboten. Sein Auto hier abzustellen oder stehen zu lassen, kann also teuer werden. Laut Polizei sind die entsprechenden Halteverbotsschilder bereits weit im Vorfeld aufgestellt worden.

Wer alles läuft, skated und biked - und wann

Rund um die Marathons für Läufer, Skater, Handbiker und Rollstuhlfahrer finden am Wochenende zunächst kleinere Laufveranstaltungen statt - mit den entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

Am Samstagmorgen ab 9.30 Uhr gibt es einen sechs Kilometer langer Frühstückslauf vom Schloss Charlottenburg zum Olympiastadion. Um 11 Uhr startet der Bambini-Lauf rund ums Tempelhofer Feld. Um 15:10 Uhr beginnt der Mini-Marathon an der Potsdamer Straße - mit Ziel 17. Juni.

Um 15:30 Uhr starten die Inline-Skater auf der Straße des 17. Juni - sie fahren die offizelle Laufstrecke, Zieleinlauf ist also wieder am 17. Juni.

Am Sonntag starten die Handbiker um 8:50 Uhr. Um 8:56 Uhr starten die Rollstuhlfahrer Und ab 9:15 Uhr gehen die Marathon-Läufer in drei Wellen auf die Strecke. Die Route führt wie auch bereits im vergangenen Jahr über den Ernst-Reuter-Platz nach Alt-Moabit, am Bundeskanzleramt vorbei geht es über die Torstraße zum Strausberger Platz. Ab da geht es Richtung Süden nach Kreuzberg, über das Kottbusser Tor führt die Strecke nach Neukölln bis zum Hermannplatz. An der Hasenheide vorbei geht es wieder Richtung Westen. Die Läufer passieren das Rathaus Schöneberg, danach geht es durch Wilmersdorf weiter nach Zehlendorf am Platz am Wilden Eber vorbei. Dann führt die Strecke wieder stadteinwärts über den Hohenzollerndamm, den Kurfürstendamm, den Wittenbergplatz zum Potsdamer Platz. Die letzten vier Kilometer führen am Gendarmenmarkt vorbei zur Zielgeraden Unter den Linden. Das Ziel passieren die Sportler kurz nachdem sie durchs Brandenburger Tor gelaufen sind.