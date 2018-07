imago/ActionPictures Audio: Inforadio | 13.07.2018 | Barbara Kostolnik | Bild: imago/ActionPictures

Das WM-Finale in Berlin - Wo Franzosen und Kroaten feiern werden

14.07.18 | 18:15 Uhr

Für Frankreich ist es das dritte Mal, Kroatien steht hingegen erstmals im Finale einer Fußball-WM. Wenn beide Teams am Sonntag in Moskau aufeinandertreffen, werden auch viele Berliner feiern. Schließlich leben hier mehr als 30.000 Franzosen und Kroaten.



Für die kroatischen Fans ist es ein historisches Ereignis: Zum ersten Mal in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft steht ihre Mannschaft im Finale. Das wird auch von den in Berlin lebenden Kroaten ausgelassen gefeiert. Immerhin leben etwa 12.500 Kroaten in Berlin, knapp 370.000 sind es in ganz Deutschland.



Autokorso auf dem Ku'damm - so oder so

Zum Endspiel am Sonntag gegen Frankreich werden viele von ihnen mitfiebern, zum Beispiel auf der Fanmeile, die am Sonntag zum letzten Mal geöffnet sein wird - ebenso wie schon am Samstagnachmittag, als Belgien im undankbaren Spiel um Platz drei England mit 2:0 besiegte. Doch wer die kroatische Fußballbegeisterung aus nächster Nähe mit erleben will, der sollte sich die Magnifica Lounge in Wilmersdorf merken, eine der beliebtesten Stammkneipen der kroatischen Community. Aber auch in Charlottenburg werden feiernde Kroaten erwartet: So kamen nach dem Sieg gegen Russland etwa eintausend Fans am Breitscheidplatz zusammen. Sollte Kroatien Weltmeister werden, wird es wohl zu einem laut hupenden Autokorso auf dem Ku'damm kommen - doch auch die Anhänger der Équipe Tricolore sind für ausgelassene Fußballfeiern bekannt. Anstoß zum WM-Finale im Moskauer Luschniki-Stadion ist um 17 Uhr, das ZDF überträgt live.

Franzosen hoffen auf zweiten Titel nach 1998

Auch viele der knapp 150.000 in Deutschland lebenden Franzosen werden ihr Team anfeuern. Etwa 18.600 von ihnen wohnen in Berlin. Zahlreiche Betreiber französischer Cafés und Restaurants werden das Spiel übertragen. Die Fans hoffen auf den zweiten Weltmeistertitel nach 1998. Damals besiegten "Les Bleus" im Finale von Paris den damaligen Titelverteidiger Brasilien mit 3:0. Das Moskauer Finale wird bereits das dritte Endspiel für die Franzosen sein, denn auch 2006, bei der WM in Deutschland, erreichten sie das Finale - und verloren im Berliner Olympiastadion gegen Italien mit 4:6 nach Elfmeterschießen. Viele Experten glauben, dass die Franzosen die besseren Chancen haben, nicht zuletzt, weil Kroatien auf dem Weg ins Endspiel dreimal in die Verlängerung beziehungsweise ins Elfmeterschießen musste. Die französischen Spieler dürften am Sonntag deutlich ausgeruhter sein.



Auf der Fanmeile vor dem Brandenburger Tor werden Tausende Zuschauer erwartet. Um 13 Uhr öffnet die Feierstrecke mit großer Bühne, Imbissbuden und Video-Leinwänden zum vorerst letzten Mal.

Seit dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft verzeichnen die Gastronomen auf der Fanmeile deutliche Umsatzeinbrüche. Dennoch wird das Angebot wie geplant bis zum Ende der Weltmeisterschaft aufrechterhalten. Dabei haben die Veranstalter ein erstes, vorsichtig optimistisches Fazit gezogen. "Es war natürlich nicht optimal, dass Deutschland ausgeschieden ist", sagte eine Sprecherin am Freitag. "Aber das hat ja nur an wenigen der 13 Tage mit Spiel-Übertragungen auf der Fanmeile einen Unterschied gemacht." An den Tagen der Halbfinal-Spiele sei es ziemlich voll gewesen. "Es kamen genug internationale Besucher", so die Sprecherin. Der Abbau der Bühnen und Buden soll nach dem Endspiel beginnen. Dann wollen die Veranstalter eine ausführliche Bilanz ziehen. Sendung: Inforadio, 13.07.2018, 11.30 Uhr