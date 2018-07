Viele Tausend Berliner und Touristen haben am Sonntag auf der Berliner Fanmeile am Brandenburger Tor den Sieg der französischen Nationalmannschaft im Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft verfolgt (mehr zum Spiel bei sportschau.de ). Über die genauen Zahlen gehen die Angaben auseinander. Die Polizei teilte vor dem Beginn der Partie der Franzosen gegen Kroatien mit, es hätten sich rund 10.000 Menschen dort versammelt. Die Zahl sei leicht steigend. Die Veranstalter der Fanmeile gaben an, es seien Zehntausende gewesen. Wie viele Fans es genau waren, könne sie nicht sagen, sagte eine Sprecherin rbb|24 auf Anfrage. "Wir zählen ja nicht."

In Berlin gab es nach dem WM-Finale laut Polizei mehrere Autokorsos - unter anderem in Neukölln und rund um den Breitscheidplatz in Charlottenburg. In der Hauptstadt wohnen rund 12.500 Kroaten und 18.600 Franzosen.