Jubelstimmung trotz Niederlage im WM-Finale - Auf dem Ku'damm ist Kroatien Weltmeister

16.07.18 | 06:25 Uhr

Der Finaleinzug war bereits der größte Erfolg der kroatischen Fußballgeschichte - doch mit dem WM-Sieg sollte es nicht sein. Tausende Kroaten verfolgten auch in Berlin das Endspiel. Sebastian Schöbel schaute mit - und erlebte stolze Verlierer.



Florian und Gregor erleben das WM-Finale in Heimspielatmosphäre, obwohl sie fast 1.000 Kilometer von ihrer Heimatstadt Koprivnica entfernt sind. Die Chicago Sportsbar in Schöneberg könnte so auch irgendwo in Zagreb, Split oder Zadar stehen: Kroatische Fanutensilien, schlichte Gemälde kroatischer Sportlegenden und Trikots bekannter Fußballspieler zieren die Wände. Darunter Shirts, deren Trägern man auch in Stadien in Berlin und Brandenburg zugejubelt hat: vom Ex-Herthaner Niko Kovac, vom Ex-Unioner Nedad Vuckovic und auch vom gebürtigen Bosnier Tomislav Piplica, der sehr lange in Kroatien - aber auch für Energie Cottbus gespielt hat. Tempelhof-Schöneberg ist die Hochburg der Kroaten in Berlin, nirgendwo sind sie so zahlreich wie hier. Auf der Leinwand läuft der Vorbericht zum Finale, allerdings ohne Ton. Stattdessen wummern kroatische Hits über die Boxen. Niemand singt oder klatscht mit, es herrscht angespanntes Schweigen.

Feiern egal was kommt

"Wir bereiten uns auf den Weltmeistertitel vor", sagt Gregor und grinst. "Ich habe 100 Euro auf Sieg gewettet. Die müssen gewinnen." Er hätte beinahe 1.000 Euro gesetzt, verrät er. Absolute Zuversicht. Was sie machen, wenn ihre Mannschaft den Pokal in die Höhe stemmt? "Ku'damm! Auto-Korso! Sagt denen schon mal, sie sollen die Straßen frei machen." Florian fügt vorsichtshalber noch hinzu: "Ob wir gewinnen oder verlieren, wir feiern trotzdem." Auch mit den Franzosen? "Klar, dann feiern wir zusammen", sagt Florian. "Sind doch die gleichen Farben." Rot, weiß und blau. Fast jeder in der Chicago Sportsbar trägt das. Franzosen sind keine da, dafür viele kroatische Familien. Ein Vater hat seinen Junior auf den Tresen gesetzt und hält ihn mit seinem Arm am Rücken fest. Ein Abend, an den sich beide wohl noch lange erinnern wollen.

Kroatien trifft doppelt und liegt trotzdem hinten

Und es sieht zunächst so aus, als würde es eine sehr schöne Erinnerung werden: Die Kroaten dominieren die Anfangsminuten… bis Frankreich in Führung geht. Einige ärgern sich noch über den zweifelhaften Pfiff nach einer Schwalbe des französischen Stürmers Antoine Griezmann - da fällt das Tor. Halbfinalheld Mario Mandzukic ist es, der unglücklich ins eigene Netz einköpft. Tiefe Seufzer, noch eine Runde Bier wird bestellt. Zehn Minuten später explodiert die Kneipe. Ausgleich durch Ivan Perisic. Alles fällt sich um den Hals, brüllt, schreit, jubelt. Die Erwachsenen taumeln vor Freude, die kleinen Jungs, die heute lange aufbleiben dürfen, spielen den Treffer nach. So hat er ihn gemacht, der Perisic. Den Handelfmeter von Frankreichs Antoine Griezmann weitere zehn Minuten später spielt dagegen keiner nach. 2:1 Frankreich. Als die Zeitlupe eingespielt wird und Perisics Hand quälend langsam zum Ball geht, stöhnen sich einige Fans den Frust von der Seele. "Warum?", fragt einer hilflos. Wieder ist Kroatien in Rückstand.

Rückstand? Läuft doch!

"Wir haben das schon erlebt", sagt ein bärtiger Amerikaner in der Halbzeitpause. Auf Kroatisch: 17 Jahre lang hat er in dem Land gelebt, spricht die Landessprache besser als Deutsch. "Die Mannschaft hat die Erfahrung, das irgendwie zu gewinnen." Auch Gregor ist optimistisch, bei ihm klingt es fast, als würde alles nach Plan laufen. "Das hat die letzten Spiele auch funktioniert", meint er und zieht an seiner Zigarette. In jedem Spiel der K.O.-Runde lag Kroatien zunächst zurück - und dreht dann noch die Partie.

Frankreich habe ja eigentlich gar keine echten Chancen aus dem Spiel heraus. Alles spricht für uns," macht sich Gregor Mut. Leid sei man ja in dieser WM gewöhnt, sagt er. "Und der Sieg gegen eine große Mannschaft wird so noch süßer." Doch es wird ein bitterer Abend. Frankreich trifft in der zweiten Hälfte zum 3:1, dann zum 4:1. Im Hintergrund versucht jemand, Stimmung herbeizuklatschen. Niemand klatscht mit. Die Köpfe sinken auf die Hände, die Blicke werden leerer. Noch ein Mal wird es laut, beim Anschlusstreffer von Mandzukic. Jemand zündet draußen einen Böller. "Scheiße, mein Auto", ruft ein Mann vom Tresen. Er geht nicht nachschauen.

Spiel aus, Ton aus

Es wird nichts mehr. Der Schiedsrichter pfeift ab, in der Chicago Sportsbar klatschen ein paar Leute. Der Barmann dreht sofort den Fernsehton ab und spielt wieder kroatische Musik. Ein Song, in dem "kroatische Champions" besungen werden. Auf die Leinwand schaut kaum noch einer. Ein paar ältere Männer singen die kroatischen Hits mit. "Schade", sagt Gregor. "Nächstes Mal." Die verpassten Chancen, eine starke aber glücklose kroatische Mannschaft: Gregor hadert nur kurz. Florian brüllt einen derben Fluch in Richtung Schiedsrichter. Gregor beschwichtigt. "Das kleinste Land im Finale. Muss erstmal jemand schaffen!" Jetzt zieht er mit seinen Freunden zum Ku'damm. "Das größte Ergebnis für Kroatien, da wird man noch in 20 Jahren drüber reden."

Moskau verloren, Ku'damm gewonnen

Weit ist es nicht von der Chicago Sportsbar in Schöneberg zu Berlins Flaniermeile. Und hier verkehrt sich das Bild vom Moskauer Rasen ins Gegenteil: Nicht die Franzosen geben in Berlin den Ton an, sondern die Kroaten. Hupend, grölend, jubelnd fahren sie die Prachtmeile auf und ab. Einige haben sich das ganze Auto mit Flaggen behängt, andere sogar richtige Mehrfachfahnenmasten gebaut, um möglichst viel vom rot-weißen Karomuster zu zeigen. Zwischendrin vereinzelte französische Fans. Sie haben die größeren Flaggen, aber meist die kleineren Autos. Die Polizei steht Spalier, sperrt kurzzeitig den Ku'damm ab. "Damit die ihren Korso machen können", sagt ein Polizist. An der Gedächtniskirche sammeln sich mehrere hundert kroatische Fans zum Singen, Tanzen und zum Gruppenfoto. "Nein, wir sind nicht traurig", sagt ein junger Mann in kroatischer Fan-Kluft. "Wir sind immer froh. Wir sind Kroaten."