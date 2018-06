Die Einschätzung teilt auch das LKA Berlin. In dessen Analyse hieß es schon Mitte Mai, dass "dringend von einer Reise Seppelts nach Russland abgeraten werde. In die Analyse waren neben dem LKA und dem BKA auch deutsche Nachrichtendienste einbezogen.

Hintergrund sind Seppelts Recherchen zum Staatsdoping in Russland, die dazu führten, dass zahlreiche Sportler von den Olympischen Spielen 2016 in Rio und 2018 Pyeongchang ausgeschlossen worden waren oder nur unter neutraler Fahne teilnehmen durften.

Viele Russen sehen dies als Kränkung, was Seppelt für viele zu einer Art "Staatsfeind" macht. Seither ist er immer wieder Bedrohungen ausgesetzt.

"Was sagt das über den Sportjournalismus aus, wenn es inzwischen schon so weit gekommen ist und was sagt es vor allem darüber aus, was Menschen passiert, die als Journalisten in Russland leben", sagte Seppelt dem Magazin Kontraste dazu.