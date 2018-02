Der Berliner Eiskunstläufer Paul Fentz will bei den Olympischen Spielen auf dem Eis glänzen. Damit das klappt, hat er in den letzten Wochen besonders hart trainiert. Das Wichtigste im Gepäck nach Südkorea sind seine "Hausschuhe". Von Lisa Surkamp

Mit seinen 214,55 Punkten konnte Fentz mit der Weltklasse einfach nicht mithalten. "Wir müssen weiter arbeiten, dass ich stabiler werde, noch etwas mehr Selbstbewusstsein habe und einfach freier laufen kann", sagte Fentz in der ARD.

Olympische Spiele in Berlin? Die Idee hat der DOSB schon vor drei Jahren beerdigt. Doch Altkanzler Schröder gräbt sie während der Winterspiele in Südkorea wieder aus - und bekommt für seinen Vorstoß prompt Unterstützung.

Altkanzler Schröder: Olympia in Berlin "einfach durchsetzen"

Doch auch Fentz selbst hatte die Latte vor dem Olympiastart ein gutes Stück höher gelegt. Eine bestimmte Platzierung peile er zwar nicht an, aber: "Ich habe mit vorgenommen, die Punktzahl von Peter Liebers von 2014 zu toppen." Der sechsfache deutsche Meister Liebers, lange ein Trainingspartner von Fentz, hat inzwischen seine aktive Karriere beendet. In Sotschi war er mit 239,87 Punkten auf Rang 8 gelaufen.

Vor dem Lauf hatte Dönsdorf den Druck auf Fentz erhöht, indem er forderte: "Ich erwarte, wenn es nichts zu verlieren gibt, dass er was riskiert." Dabei sein ist alles - dieses olympische Motto reicht heutzutage in vielen Sportarten längst nicht mehr aus.

Auch Udo Dönsdorf, Sportdirektor der Deutschen Eislauf-Union, war nicht erbaut von dem Vortrag des Berliners, der mit der Musik der siebten Staffel von "Game of Thrones" unterlegt war. "Er ist ohne Höhepunkte solide durchgelaufen", sagte Dönsdorf.

Diese Risikobereitschaft hätte sich Fentz vom neuen und alten Olympiasieger abschauen können. Der Japaner Yuzuru Hanyu hatte sich vor drei Monaten eine schwere Knöchelverletzung zugezogen, war seither keine Wettkämpfe mehr gelaufen. Mit vier vierfachen Sprünge in seiner Kür zeigte der schmale Japaner trotzdem mehr Höchstschwierigkeiten als jeder andere Läufer - und gewann mit großem Vorsprung.

Nach Abschluss seiner Kür kreischten Hanyus Fans ohrenbetäubend und warfen hunderte "Pu der Bär"-Figuren auf das Eis. Der von 200 Reportern begleitete japanische Mega-Star ist selbst ein großer Fan der bekannten Kinderbuchfigur. "Mein ganzes Zimmer ist voll von Winnie the Pooh", sagte er kürzlich bei einer Pressekonferenz.

Ob er nach seinen zwei Olympiasiegen von 2014 und 2018 nun auch 2022 Gold holen will? "Im Moment denke ich nicht an die dritten Spiele. Ich denke an meinen rechten Knöchel, der noch nicht heil ist", sagte Hanyu.